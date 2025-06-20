«Он хороший игрок». Пресс-конференция Лаже перед игрой с Окленд Сити

Португальский тренер лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже дал пресс-конференцию перед матчем 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Окленд Сити»:

– Каковы ваши ожидания от матча, который состоится в полдень, в не совсем обычное время?

– У нас будет несколько задач на матч, но первая из них — настроиться на победу, чтобы гарантировать 3 очка. Конечно, мы понимаем важность результата, но, прежде всего, нужно уважать соперника и быть готовыми показать хорошую игру, потому что только так можно добиться более весомого результата. Эта команда способна на это. Она уже делала это в чемпионате, в Лиге чемпионов, в Кубке Португалии, выигрывая с разницей более чем в три гола. Но в основе этого лежит уважение к сопернику, осознание того, как мы должны играть, и стремление играть хорошо. Еще одно испытание, безусловно, — время матча и температура, которая будет на момент игры. И это было испытанием. Помимо тщательного анализа наших игроков, потому что многие из них уже прошли долгий сезон, нужно также учитывать и эту проблему. У нас есть игроки из разных стран, которые по-разному адаптировались, и мы чувствуем, что некоторым игрокам адаптироваться к температуре и определенному графику сложнее, чем другим. Например, два дня назад — потому что после каждого матча на чемпионате мира мы проводим тренировочный матч, чтобы дать всем игрокам возможность выйти на поле, и одной из наших главных целей было привлечь много молодых игроков из академии, чтобы понять, как они развиваются и насколько они могут интегрироваться в команду в ближайшем будущем. У нас были игроки, которые испытывали некоторые трудности с адаптацией и большие трудности с игрой в матче.

– Также из-за этой проблемы адаптации в конце последнего матча против «Бока Хуниорс» было оправдано отсутствие турецких игроков, в основном из-за того, что они прибыли позже...

– Нет, это не из-за того, что они прибыли позже, и не столько из-за адаптации, сколько из-за того, что у них был длинный сезон. Кёкчу был очень важным игроком и, как вы помните, получил травму в финале Кубка...

– Я хотел спросить: учитывая, что это интенсивный турнир с тремя матчами, которые проходят в короткие сроки, вы планируете вносить изменения в состав? Есть еще вопрос с Флорентино, который, насколько я знаю, не сможет сыграть в матче...

– Он не будет доступен для игры, и, как мы обычно делаем, мы выберем тех, кого считаем лучшими одиннадцатью в соответствии с нашей стратегией. Поэтому я воспользуюсь вашим вопросом, чтобы сказать, что он сыграет.

– После последнего матча вы упомянули о некоторых позициях, на которых команда нуждается в усилении, в частности, на позиции правого защитника. Амар Дедич — игрок, которого вы знаете и который вас интересует?

– Мы говорили о правом защитнике, и сразу же появилось имя. Могу сказать, что мы его очень хорошо знаем, и он хороший игрок.

– Если хотите назвать еще одну позицию, на которой нужны усиления, не стесняйтесь...

– Конечно. Нам нужен правый полузащитник.

–​​​​​​​ После ничьей – и вы признали, что «Бенфика» упустила победу, которую могла бы одержать, поскольку была бы заслуженным победителем – против «Бока Хуниорс» и разгрома «Баварии» над «Оклендом» (10:0), чувствуете ли вы давление на «Бенфику» с целью разгромить эту команду?

– Давление, которое мы на себя оказываем, заключается в том, чтобы всегда играть хорошо. И это отправная точка. Вы следили за командой на протяжении всего сезона и видели, как она добивалась результатов выше 3:0 или с разницей в три гола как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов, а также в Кубке Португалии. Поэтому это наше требование. То, что я буду требовать в пятницу от своих игроков, — это быть очень компетентными в течение 90 минут, понимать, где находятся свободные зоны у соперника, а также понимать, где соперник может воспользоваться моментом, когда у него будет мяч, чтобы создать опасность. Я хочу, чтобы команда была очень самоотверженной в течение 90 минут, обеспечила победу, уважала соперника и, конечно же, добилась хорошего результата для нас.

– Даже из-за разницы в голах, у вас были какие-то особые опасения при подготовке команды в плане атаки, с какими-то особыми нюансами? С другой стороны, без Белотти, кто еще в команде может занять эту позицию?

– У меня есть Жоао Рего.

–​​​​​​​ Что он может дать?

– Он играет на позиции нападающего и обладает качеством, которое мне очень нравится, — это завершение атак, как ногами, так и головой. Он действительно очень хорошо играет головой, поэтому может быть полезен в завтрашнем матче. Мы постарались, как всегда, создать сценарий игры и представить себе позиции соперника, а также посмотреть на себя и понять, как можно использовать особенности наших игроков. Поэтому мы считаем, что Престианни может быть хорошим выбором для этой игры.

– Как вы оцениваете трудности европейских команд на этом чемпионате мира? Я имею в виду «Реал Мадрид», «Интер», «Дортмунд»...

– Я думаю, что здесь есть общий момент. Если этот турнир будет повторяться, я думаю, что люди будут думать о том, чтобы приблизить его к концу сезона или к началу другого, потому что, если мы хотим сделать это чемпионатом мира, мы должны предоставить те же условия, что и тренерам сборных, то есть иметь команду за две-три недели до начала такого важного турнира. Этого не произошло. Мы закончили чемпионат, три недели назад игроки разошлись, каждый уехал в свою сборную, они прилетели из разных уголков мира, чтобы собраться, и через три дня уже вышли на поле. Это первый момент. Многие команды — у нас это не так — в это время также принимают новых игроков, в том числе многих с новыми тренерами, которые внедряют новые идеи... И я думаю, что завтра [в пятницу] мы это тоже поймем... Мы понимаем, что экономическая сторона очень важна, но время игры, игра в полдень – и вы заметили, какая жара бывает во время нашей тренировки, в 9:30... – действительно будет дополнительным затруднением.

– Помимо жары, которая является особым противником, с какими трудностями вы столкнулись при подготовке к этой игре?

– Мы постарались собрать как можно больше информации о нашем сопернике. И то, что мы увидели, помимо игры с «Баварией», это команда, которая обычно играет с линией из пяти защитников. Если посмотреть на матч с «Баварией», то я думаю, что в пятницу соперник захочет показать себя с другой стороны. Но мы видим, что это действительно закрытая, сконцентрированная команда, настроенная на то, чтобы не пропустить и затем попытаться использовать переходы. Хороший нападающий, который хорошо держит мяч и пытается создать проблемы для фланговых игроков. Если вы посмотрите на игру, то увидите, что счет 10:0, это очень выразительный результат, было также два или три гола после рикошетов в штрафной, была одна или две ситуации, когда соперник пытался выйти с опасной атакой и создать голевые моменты. Прежде всего, то, что мы сделали, и я думаю, что мы сделали это хорошо, потому что мы чувствовали это и в среду, и в четверг, это была хорошая подготовка команды с учетом позиционирования соперника, с учетом характеристик нашего соперника, и мы чувствовали, что команда уверена в том, что сможет провести хороший матч.

– Вы уже сказали, что «Бенфике» также нужен правый полузащитник. Хотел бы спросить, знаете ли вы Муссу из «Фейеноорда», о котором сегодня говорили.

– Я его тоже очень хорошо знаю, он очень хороший игрок.

– После ничьей с «Бока Хуниорс» думаете ли вы, что выход из группы может частично решиться тем, кто забьет больше голов в матче с «Оклендом»?

– Если бы я так думал, я не был бы тренером «Бенфики». У нас есть матч против «Баварии», и мы настроены выиграть и эту игру.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» усилит защиту игроком «РБ Зальцбург».