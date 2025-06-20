Кто кроме Ястремской? На турнире WTA 250 в Ноттингеме стартует 1/4 финала
Даяна сыграет против Лейлы Фернандес, не менее интересный матч между Таусон и Линетт
На травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме определены все участницы 1/4 финала.
Борьбу на соревнованиях продолжает и украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая уже успела пройти Ольгу Данилович и Антонию Ружич.
Следующей соперницей Даяны будет представительница Канады Лейла Феррнандес.
В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся шестая сеяная Магда Линетт и вторая сеяная Клара Таусон.
В верхней части будут сыграны следующие поединки 1/4 финала: Маккартни Кесслер – Кэти Бултер, Ребекка Шрамкова – Линда Носкова. Кесслер, к слову, в первом круге выбила первую ракетку турнира Беатрис Хадддад Майю.
WTA 250 Ноттингем. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Маккартни Кесслер – Кэти Бултер [8]
Ребекка Шрамкова – Линда Носкова [7]
Нижняя часть сетки
Лейла Фернандес [5] – Даяна Ястремская
Магда Линетт [6] – Клара Таусон [2]
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