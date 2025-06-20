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  4. Кто кроме Ястремской? На турнире WTA 250 в Ноттингеме стартует 1/4 финала
WTA
20 июня 2025, 13:10 |
179
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Кто кроме Ястремской? На турнире WTA 250 в Ноттингеме стартует 1/4 финала

Даяна сыграет против Лейлы Фернандес, не менее интересный матч между Таусон и Линетт

20 июня 2025, 13:10 |
179
0
Кто кроме Ястремской? На турнире WTA 250 в Ноттингеме стартует 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме определены все участницы 1/4 финала.

Борьбу на соревнованиях продолжает и украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая уже успела пройти Ольгу Данилович и Антонию Ружич.

Следующей соперницей Даяны будет представительница Канады Лейла Феррнандес.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся шестая сеяная Магда Линетт и вторая сеяная Клара Таусон.

В верхней части будут сыграны следующие поединки 1/4 финала: Маккартни Кесслер – Кэти Бултер, Ребекка Шрамкова – Линда Носкова. Кесслер, к слову, в первом круге выбила первую ракетку турнира Беатрис Хадддад Майю.

WTA 250 Ноттингем. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Маккартни Кесслер – Кэти Бултер [8]
Ребекка Шрамкова – Линда Носкова [7]

Нижняя часть сетки

Лейла Фернандес [5] – Даяна Ястремская
Магда Линетт [6] – Клара Таусон [2]

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Определена соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Ноттингеме
WTA Ноттингем Маккартни Кесслер Кэти Бултер Ребекка Шрамкова Линда Носкова Лейла Фернандес Даяна Ястремская Магда Линетт Клара Таусон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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