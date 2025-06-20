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  4. Синнер вылетел. Кто сыграет в четвертьфиналах турнира ATP 500 в Галле
ATP
20 июня 2025, 12:56 |
202
0

Синнер вылетел. Кто сыграет в четвертьфиналах турнира ATP 500 в Галле

Янник потерпел поражение от Александра Бублика, красиво покинул пятисотник Андрей Рублев

20 июня 2025, 12:56 |
202
0
Синнер вылетел. Кто сыграет в четвертьфиналах турнира ATP 500 в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мартин Этчеверри

20 июня на травяном турнире АТР 500 в Галле стартуют четвертьфинальные матчи.

Днем ранее состоялись поединки второго раунда. Главная сенсация – первая ракетка мира Янник Синнер потерпел поражение от Александра Бублика. Впервые за 673 дня Синнер проиграл матч игроку, не входящему в двадцатку лучших.

Следующим соперником казахстанца будет седьмой сеяный Томаш Махач.

Вообще состав четвертьфиналистов в Галле не самый приятный: два «нейтрала» (Даниил Медведев и Карен Хачанов), один экс-россиянин (Бублик) ну и Александр Зверев (то ли немец, то ли кто). Но могло быть и хуже, если бы Томас Мартин Этчевеери не выбил Андрея Рублева.

Аргентинец за три часа одолел Рублева, отыграв двойной матчбол на тай-брейке в решающем сете. Далее Этчеверри сыграет против Хачанова.

Против Медведева будем болеть за Алекса Микельсена, который во втором круге сразил Стефаноса Циципаса. А против Зверева можно поддержать итальянца Флавио Коболли, который выиграл уже два марафонских матча: у Жоау Фонсеки и Лоренцо Сонего.

АТР 500 Галле. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Бублик – Томаш Махач [7]
Томас Мартин Этчеверри – Карен Хачанов [8]

Нижняя часть сетки

Алекс Микельсен – Даниил Медведев [3]
Флавио Коболли – Александр Зверев [2]

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ATP Галле Томас Мартин Этчеверри Александр Бублик Томаш Махач Карен Хачанов Алекс Микельсен Даниил Медведев Флавио Коболли Александр Зверев Янник Синнер Андрей Рублев Стефанос Циципас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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