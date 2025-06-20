Л. Киченок / Рутлифф – Михаликова / Николлс. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видетрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 500 в Берлине
20 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
Во втором раунде украинка вместе со своей напарницей Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) поборется против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николлс (Великобритания). Время начала встречи – 12:40 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в полуфинале сыграют против Эйжи Мухаммад и Деми Схюрс.
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