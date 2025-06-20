Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Рутлифф – Михаликова / Николлс. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
20 июня 2025, 12:40 |
351
0

Л. Киченок / Рутлифф – Михаликова / Николлс. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видетрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 500 в Берлине

20 июня 2025, 12:40 |
351
0
Л. Киченок / Рутлифф – Михаликова / Николлс. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрин Рутлифф и Людмила Киченок

20 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

Во втором раунде украинка вместе со своей напарницей Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) поборется против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николлс (Великобритания). Время начала встречи – 12:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале сыграют против Эйжи Мухаммад и Деми Схюрс.

📺 Видеотрансляция

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Без Гауфф, Пегулы и Паолини. Кто сыграет в 1/4 финала пятисотника в Берлине
Китайская теннисистка прокомментировала победу над второй ракеткой мира
Разбила нейтралку. Чемпионка Уимблдона 2023 вернула агрессивный теннис
Тереза Михаликова Оливия Николс Эрин Рутлифф Людмила Киченок смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мучения Алькараса перед Уимблдоном. В Лондоне стартуют четвертьфиналы
Теннис | 20 июня 2025, 13:24 0
Мучения Алькараса перед Уимблдоном. В Лондоне стартуют четвертьфиналы
Мучения Алькараса перед Уимблдоном. В Лондоне стартуют четвертьфиналы

Карлос уже провел два сложных матча, но сумел одолеть и Адама Уолтона, и Хауме Муньяра

Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19 июня 2025, 18:34 16
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней

Дело становится все более серьезным

Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Футбол | 19.06.2025, 19:35
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Футбол | 19.06.2025, 19:57
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Коуч клуба УПЛ: «Допинг Мудрика? Раньше постоянно давали мельдоний»
Футбол | 20.06.2025, 11:27
Коуч клуба УПЛ: «Допинг Мудрика? Раньше постоянно давали мельдоний»
Коуч клуба УПЛ: «Допинг Мудрика? Раньше постоянно давали мельдоний»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 62
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50 1
Бокс
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем