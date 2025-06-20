Без Гауфф, Пегулы и Паолини. Кто сыграет в 1/4 финала пятисотника в Берлине

20 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине состоятся матчи 1/4 финала.

До этой стадии не дошли немало топовых теннисисток, в частности Жасмин Паолини, Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Паолини потерпела поражение от Онс Жабер во втором круге. Представительница Туниса попала в основу как лаки-лузер, выиграла два матча и далее поборется против Маркеты Вондроушовой.

К слову, чешка, которая выигрывала Уимблдон в 2023 году, но из-за травм растеряла форму, потихоньку возвращается: Маркета в Берлине уже прошла Мэдисон Киз и Диану Шнайдер.

Коко Гауфф – вторая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос – вылетела из Берлина во втором раунде от Ван Синьюй. Следующей соперницей китаянки будет Паула Бадоса, которая одолела Эмму Наварро.

Третья сеяная Джессика Пегула уступила «нейтралке» Людмиле Самсоновой. Проти Самсоновой будем болеть в четвертьфинале за Аманду Анисимову.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

WTA 500 Берлин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина

Онс Жабер [LL] – Маркета Вондроушова

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова – Людмила Самсонова

Паула Бадоса [8] – Ван Синьюй