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  4. Без Гауфф, Пегулы и Паолини. Кто сыграет в 1/4 финала пятисотника в Берлине
WTA
20 июня 2025, 12:32 |
299
0

Без Гауфф, Пегулы и Паолини. Кто сыграет в 1/4 финала пятисотника в Берлине

Уже 20 июня в 12:30 начнется первое четвертьфинальное противостояние между Жабер и Вондроушовой

20 июня 2025, 12:32 |
299
0
Без Гауфф, Пегулы и Паолини. Кто сыграет в 1/4 финала пятисотника в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

20 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине состоятся матчи 1/4 финала.

До этой стадии не дошли немало топовых теннисисток, в частности Жасмин Паолини, Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Паолини потерпела поражение от Онс Жабер во втором круге. Представительница Туниса попала в основу как лаки-лузер, выиграла два матча и далее поборется против Маркеты Вондроушовой.

К слову, чешка, которая выигрывала Уимблдон в 2023 году, но из-за травм растеряла форму, потихоньку возвращается: Маркета в Берлине уже прошла Мэдисон Киз и Диану Шнайдер.

Коко Гауфф – вторая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос – вылетела из Берлина во втором раунде от Ван Синьюй. Следующей соперницей китаянки будет Паула Бадоса, которая одолела Эмму Наварро.

Третья сеяная Джессика Пегула уступила «нейтралке» Людмиле Самсоновой. Проти Самсоновой будем болеть в четвертьфинале за Аманду Анисимову.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

WTA 500 Берлин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина
Онс Жабер [LL] – Маркета Вондроушова

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова – Людмила Самсонова
Паула Бадоса [8] – Ван Синьюй

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WTA Берлин Арина Соболенко Елена Рыбакина Жасмин Паолини Онс Жабер Диана Шнайдер Маркета Вондроушова Аманда Анисимова Людмила Самсонова Джессика Пегула Паула Бадоса Эмма Наварро Ван Синьюй Коко Гауфф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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