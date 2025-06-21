Украинским защитником интересуется английский гранд. Речь не о Забарном

Неназванный топ-клуб Английской Премьер-лиги интересуется украинским центральным защитником турецкого «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает издание Günebakış.

По информации источника, команда уже изучает возможность подписания 23-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Арсением Батаговым интересуются 3 клуба из Европы.