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  4. Украинским защитником интересуется английский гранд. Речь не о Забарном
Англия
21 июня 2025, 13:15 |
499
0

Украинским защитником интересуется английский гранд. Речь не о Забарном

Арсений Батагов может покинуть «Трабзонспор»

21 июня 2025, 13:15 |
499
0
Украинским защитником интересуется английский гранд. Речь не о Забарном
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Неназванный топ-клуб Английской Премьер-лиги интересуется украинским центральным защитником турецкого «Трабзонспора» Арсением Батаговым, сообщает издание Günebakış.

По информации источника, команда уже изучает возможность подписания 23-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Арсений Батагов провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Арсением Батаговым интересуются 3 клуба из Европы.

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Арсений Батагов Трабзонспор трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: Günebakış Haber
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