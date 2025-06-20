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Major League Soccer
20 июня 2025, 14:20 |
659
0

«Мы не друзья». Месси рассказал о своих отношениях с Роналду

Нападающий «Интер Майами» высказался по поводу форварда «Аль-Насра»

20 июня 2025, 14:20 |
659
0
«Мы не друзья». Месси рассказал о своих отношениях с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси высказался о не менее легендарном португальском форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Противостояние с ним всегда было в пределах футбольного поля. Каждый из нас хотел сделать лучшее для своей команды. Конечно, как всегда, все осталось на поле. Вне поля мы – два нормальных человека. Мы не друзья, очевидно, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением».

Ранее Лионель Месси прокомментировал победу «Интер Майами» над «Порту».

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Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус Источник: Goal.com
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