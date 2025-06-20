«Мы не друзья». Месси рассказал о своих отношениях с Роналду
Нападающий «Интер Майами» высказался по поводу форварда «Аль-Насра»
Легендарный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси высказался о не менее легендарном португальском форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:
«Противостояние с ним всегда было в пределах футбольного поля. Каждый из нас хотел сделать лучшее для своей команды. Конечно, как всегда, все осталось на поле. Вне поля мы – два нормальных человека. Мы не друзья, очевидно, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением».
Ранее Лионель Месси прокомментировал победу «Интер Майами» над «Порту».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первым этапом партнерства стало выступление сборной Украины на чемпионате мира по минифутболу
В последнем туре Самсунспор сделал бешеный камбек в игре с Кайсериспором