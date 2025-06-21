Алонсо принял шокирующее решение по легенде Реала. Пересу не понравилось

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо попросил президента королевского клуба Флорентино Переса продлить контракт с легендарным хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает издание Madrid-Barcelona.

Однако, по информации источника, Перес отказался оставлять в команде 39-летнего футболиста, поскольку хочет взять курс на омоложение состава.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения КЧС-2025.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич близок к переходу в «Милан».