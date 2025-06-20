Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/4 финала украинка сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес (WTA 30). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Лейлы.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Магды Линетт, либо против Клары Таусон.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...