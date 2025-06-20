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WTA
20 июня 2025, 11:46 |
93
0

Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

20 июня 2025, 11:46 |
93
0
Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

20 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/4 финала украинка сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес (WTA 30). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Лейлы.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Магды Линетт, либо против Клары Таусон.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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