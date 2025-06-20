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WTA
20 июня 2025, 11:37 | Обновлено 20 июня 2025, 11:38
217
1

Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме

Поединок 1/4 фианала состоится 20 июня и начнется в 13:00 по Киеву

20 июня 2025, 11:37 | Обновлено 20 июня 2025, 11:38
217
1
Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме
Коллаж Sport.ua

20 июня, в четвертьфинале турнира в Ноттингеме между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 46) и Лейла Фернандес (WTA 30). Матч начнется в 12:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка в этом сезоне потеряла 13 позиций в мировом рейтинге, хотя нельзя сказать, что она играет плохо, спортсменке не удалось защитить очки за полуфинал Aus Open прошлого года. Лучшим выступлением Ястремской в этом году был турнир в Линце, где она обязана была брать титул, но непонятным образом уступила в финале.

В Ноттингеме теннисистка начала с непростого матча против сербки Ольги Данилович – 6:4, 7:6. Пришлось проявлять характер во втором круге, против хорватки Анте Ружич, где Даяна взяла первую партию 6:2, а во второй проиграла 2:6. По ходу третьего сета украинка уступала 1:4, но в итоге выиграла пять геймов подряд, выиграв почти проигранный матч.

Ястремская умеет включаться, даже против самых сильных соперниц, но не всегда ее хватает на весь матч.

Лейла Фернандес

В теннисном мире Фернандес стала известна после финала US Open, тогда в финале мейджора она уступила Эмме Радукану. На этом турнире спортсменка начала с победы над Ламменс из Нидерландов – 6:3, 4:6, 7:5. Во втором круге была победа над испанкой Кристиной Буксой – 6:3, 6:4.

В Ноттингеме спортсменка из Канады пятая сеяная, она вполне может побороться за победу в турнире. Фернандес в этом году выиграла только половину своих матчей, 14 из 28. Перед этим турниром у спортсменки была серия из четырех поражений подряд.

Личные встречи

Теннисистки пересекались дважды, счет 2:0 в пользу Фернандес, хотя стоит отметить, что Ястремская всегда навязывала борьбу, оба матча длились три сета. Ранее спортсменки играли только на харде, их последний матч состоялся в Дохе, два года назад.

Прогноз

Это будет битва двух крепких и непредсказуемых середняков, даже букмекеры не рискуют определить фаворита этой пары. В идеале, на такой матч надо ставить в лайве, когда будет понятно, в каком состоянии вышли теннисистки на корт. Учитывая историю очных противостояний, есть все шансы увидеть напряженную и затяжную битву, ставка на тотал больше 21,5 геймов за 1,75 выглядит проходимой.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
20.06.2025 -
12:00
Лейла Фернандес
Тотал больше 21.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Даяна Ястремская Лейла Фернандес WTA Ноттингем прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Харьковский Характер
Центральный матч дня!
За Даяну сегодня болеют все харьковчане от мала до велика.
Удачи дочка!
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