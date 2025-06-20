Источник: Черноморец подпишет братьев-близнецов, тоже вылетевших из УПЛ

Украинские футболисты Иван и Николай Когуты сменят клубную прописку после ухода с расположения «Левого Берега».

По информации источника, братья-близнецы присоединились к одесскому «Черноморцу», который следующий сезон проведет в Первой лиге Украины.

Сообщается, что переход состоялся на правах свободных агентов. Оба футболиста подписали соглашения сроком на два года – до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Черноморец получил часть из денежных задолженностей