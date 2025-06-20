Украина. Премьер лига20 июня 2025, 09:49 |
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Источник: Черноморец подпишет братьев-близнецов, тоже вылетевших из УПЛ
Иван и Николай Когуты сменят клубную прописку
20 июня 2025, 09:49 |
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Украинские футболисты Иван и Николай Когуты сменят клубную прописку после ухода с расположения «Левого Берега».
По информации источника, братья-близнецы присоединились к одесскому «Черноморцу», который следующий сезон проведет в Первой лиге Украины.
Сообщается, что переход состоялся на правах свободных агентов. Оба футболиста подписали соглашения сроком на два года – до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что Черноморец получил часть из денежных задолженностей
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