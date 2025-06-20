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  4. Источник: Черноморец подпишет братьев-близнецов, тоже вылетевших из УПЛ
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 09:49 |
515
0

Источник: Черноморец подпишет братьев-близнецов, тоже вылетевших из УПЛ

Иван и Николай Когуты сменят клубную прописку

20 июня 2025, 09:49 |
515
0
Источник: Черноморец подпишет братьев-близнецов, тоже вылетевших из УПЛ
ФК Левый Берег. Иван Когут

Украинские футболисты Иван и Николай Когуты сменят клубную прописку после ухода с расположения «Левого Берега».

По информации источника, братья-близнецы присоединились к одесскому «Черноморцу», который следующий сезон проведет в Первой лиге Украины.

Сообщается, что переход состоялся на правах свободных агентов. Оба футболиста подписали соглашения сроком на два года – до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Черноморец получил часть из денежных задолженностей

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Иван Когут Николай Когут Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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