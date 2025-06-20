ВИДЕО. Ботафого шокировал ПСЖ. Игорь Жезус открыл счет в матче
Бразильцы неожиданно вышли вперед
Бразильский «Ботафого» не только навязал борьбу именитому сопернику из Европы, но и вышел в матче вперед.
На 36-й минуте Саварино увидел Игоря Жезуса и отдал ему передачу, последний нанес удар из пределов штрафной площадки.
«Кожаный» на своем пути встретился с ногой Маюлу и с рикошета полетел в сетку ворот.
Доннарумма в этом эпизоде был бессилен.
EL SALVADOR— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 20, 2025
EL SUPERHÉROE
EL HOMBRE DE BOTAFOGO
DON IGOR JESÚS TUMBANDO AL PSG 🔥@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ouSpsGxI3P
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