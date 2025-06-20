ВИДЕО. Ботафого шокировал ПСЖ. Игорь Жезус открыл счет в матче

Бразильский «Ботафого» не только навязал борьбу именитому сопернику из Европы, но и вышел в матче вперед.

На 36-й минуте Саварино увидел Игоря Жезуса и отдал ему передачу, последний нанес удар из пределов штрафной площадки.

«Кожаный» на своем пути встретился с ногой Маюлу и с рикошета полетел в сетку ворот.

Доннарумма в этом эпизоде был бессилен.