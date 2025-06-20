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  4. ВИДЕО. Ботафого шокировал ПСЖ. Игорь Жезус открыл счет в матче
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 04:50 | Обновлено 20 июня 2025, 05:06
211
0

ВИДЕО. Ботафого шокировал ПСЖ. Игорь Жезус открыл счет в матче

Бразильцы неожиданно вышли вперед

20 июня 2025, 04:50 | Обновлено 20 июня 2025, 05:06
211
0
ВИДЕО. Ботафого шокировал ПСЖ. Игорь Жезус открыл счет в матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский «Ботафого» не только навязал борьбу именитому сопернику из Европы, но и вышел в матче вперед.

На 36-й минуте Саварино увидел Игоря Жезуса и отдал ему передачу, последний нанес удар из пределов штрафной площадки.

«Кожаный» на своем пути встретился с ногой Маюлу и с рикошета полетел в сетку ворот.

Доннарумма в этом эпизоде был бессилен.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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