Другие новости20 июня 2025, 04:14 |
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ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ
Лаура Селия больше не с Джудом Беллингемом
20 июня 2025, 04:14 |
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Лаура Селия, бывшая девушка Джуда Беллингема, опубликовала новое фото в лимонном образе, мгновенно привлекшее внимание подписчиков.
Её наряд — утончённый и соблазнительный, с лёгким намёком на откровенность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи соцсетей отметили красоту Лауры.
Напомним, что Лаура некоторое время была возлюбленной полузащитника «Реала» и сборной Англии, но пара разошлась.
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