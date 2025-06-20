ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ

Лаура Селия, бывшая девушка Джуда Беллингема, опубликовала новое фото в лимонном образе, мгновенно привлекшее внимание подписчиков.

Её наряд — утончённый и соблазнительный, с лёгким намёком на откровенность.

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Пользователи соцсетей отметили красоту Лауры.

Напомним, что Лаура некоторое время была возлюбленной полузащитника «Реала» и сборной Англии, но пара разошлась.