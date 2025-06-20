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  4. ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ
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20 июня 2025, 04:14 |
285
1

ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ

Лаура Селия больше не с Джудом Беллингемом

20 июня 2025, 04:14 |
285
1
ФОТО. Бывшая Джуда Беллингема впечатлила новыми кадрами. Она – топ
Instagram. Лаура Селия

Лаура Селия, бывшая девушка Джуда Беллингема, опубликовала новое фото в лимонном образе, мгновенно привлекшее внимание подписчиков.

Её наряд — утончённый и соблазнительный, с лёгким намёком на откровенность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователи соцсетей отметили красоту Лауры.

Напомним, что Лаура некоторое время была возлюбленной полузащитника «Реала» и сборной Англии, но пара разошлась.

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фото lifestyle девушки Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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