ФОТО. Дочь Гвардиолы стала его помощницей. На некоторое время
Валентина Гвардиола покорила сердца фанатов
Пепа Гвардиолу заметили с 17-летней дочерью Валентиной перед стартом Клубного чемпионата мира-2025.
Наставник «Манчестер Сити» был в расслабленном настроении перед матчем с «Видадом» (2:0) — они сидели вместе на тренерской скамье стадиона в Филадельфии.
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В сети пошутили, что Валентина — новый член штаба.
Она — младшая из трёх детей Гвардиолы и Кристины Серры, с которой тренер находится в процессе развода.
Старшая дочь Мария — модель и блогер, сын Мариус занимается бизнесом и избегает публичности.
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