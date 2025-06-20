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20 июня 2025, 02:55 |
220
0

ФОТО. Дочь Гвардиолы стала его помощницей. На некоторое время

Валентина Гвардиола покорила сердца фанатов

20 июня 2025, 02:55 |
220
0
ФОТО. Дочь Гвардиолы стала его помощницей. На некоторое время
Instagram. Пеп Гвардиола

Пепа Гвардиолу заметили с 17-летней дочерью Валентиной перед стартом Клубного чемпионата мира-2025.

Наставник «Манчестер Сити» был в расслабленном настроении перед матчем с «Видадом» (2:0) — они сидели вместе на тренерской скамье стадиона в Филадельфии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В сети пошутили, что Валентина — новый член штаба.

Она — младшая из трёх детей Гвардиолы и Кристины Серры, с которой тренер находится в процессе развода.

Старшая дочь Мария — модель и блогер, сын Мариус занимается бизнесом и избегает публичности.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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