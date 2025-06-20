Стали известны составы команд матча ПСЖ – Ботафого
Команды встретятся 20 июня в 4:00 по киевскому времени.
20 июня в 4:00 по киевскому времени во втором туре Клубного чемпионата мира в группе B встретятся французский ПСЖ и бразильский «Ботафого».
После первого тура обе команды праздновали победы.
Правда, ПСЖ разгромил мадридский «Атлетико» (4:0), тогда как „Ботафого“ минимально обыграл «Сиэтл» (2:1).
Поединок состоится на стадионе «Роуз Боул» в городе Пасадена.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамос, Кварацхелия
Ботафого: Виктор, Витиньо, Жаир, Барбоса, Алекс Теллес, Грегоре, Марлон Фрейтас, Артур, Саварино, Аллан, Игор Жезус
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