Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы команд матча ПСЖ – Ботафого
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 03:17 |
53
0

Стали известны составы команд матча ПСЖ – Ботафого

Команды встретятся 20 июня в 4:00 по киевскому времени.

20 июня 2025, 03:17 |
53
0
Стали известны составы команд матча ПСЖ – Ботафого
Роуз Боул

20 июня в 4:00 по киевскому времени во втором туре Клубного чемпионата мира в группе B встретятся французский ПСЖ и бразильский «Ботафого».

После первого тура обе команды праздновали победы.

Правда, ПСЖ разгромил мадридский «Атлетико» (4:0), тогда как „Ботафого“ минимально обыграл «Сиэтл» (2:1).

Поединок состоится на стадионе «Роуз Боул» в городе Пасадена.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Маюлу, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Рамос, Кварацхелия

Ботафого: Виктор, Витиньо, Жаир, Барбоса, Алекс Теллес, Грегоре, Марлон Фрейтас, Артур, Саварино, Аллан, Игор Жезус

По теме:
ВИДЕО. Болельщики встретили Бекхэма в пробке, и вот что случилось дальше
С дублем красивых голов от Барриоса. Атлетико победил Сиэтл
ФОТО. Дочь Гвардиолы стала его помощницей. На некоторое время
Ботафого ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19 июня 2025, 18:34 13
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней

Дело становится все более серьезным

РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»
Футбол | 19 июня 2025, 07:36 0
РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»
РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»

Джан Пьеро Гасперини придется заслужить любовь болельщиков

Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Бокс | 19.06.2025, 08:50
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Футбол | 20.06.2025, 03:45
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
Футбол | 19.06.2025, 23:22
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 178
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11
Футбол
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 13
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 2
Бокс
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 5
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем