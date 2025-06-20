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  4. Стали известны стартовые составы матча Сиэтл Саундерс – Атлетико Мадрид
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 00:23 |
55
1

Стали известны стартовые составы матча Сиэтл Саундерс – Атлетико Мадрид

Команды сыграют матч 20 июня в 1:00 по киевскому времени

20 июня 2025, 00:23 |
55
1
Стали известны стартовые составы матча Сиэтл Саундерс – Атлетико Мадрид
Lumen Field

20 июня вторую встречу на клубном чемпионате мира по футболу проведут «Сиэтл Саундерс» и «Атлетико Мадрид». Начало матча запланировано на 01:00 по киевскому времени.

«Сиэтл» в первом туре уступил бразильскому «Ботафогу» со счетом 1:2. Американцы провалили первый тайм, но во втором смогли выровнять игру и отыграть один мяч.

«Атлетико» потерпел разгромное поражение от ПСЖ - 0:4. Победитель Лиги чемпионов был намного сильнее соперника.

На матч второго тура главные тренеры выставили лучших игроков.

Сиэтл: Фрай, Калани, Белл, Реген, Бейкер-Вайтинг, Варгас, Рольдан, Де Ла Вега, Руснак, Ротрок, Мусовски.

Атлетико: Облак, Льоренте, Хименес, Ле Норман, Галан, Симеоне Барриос, Коке, Де Пауль, Серлот, Альварес.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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GroundUnder
продолжаем рвать гееееееееейропку
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