Стали известны стартовые составы матча Сиэтл Саундерс – Атлетико Мадрид

20 июня вторую встречу на клубном чемпионате мира по футболу проведут «Сиэтл Саундерс» и «Атлетико Мадрид». Начало матча запланировано на 01:00 по киевскому времени.

«Сиэтл» в первом туре уступил бразильскому «Ботафогу» со счетом 1:2. Американцы провалили первый тайм, но во втором смогли выровнять игру и отыграть один мяч.

«Атлетико» потерпел разгромное поражение от ПСЖ - 0:4. Победитель Лиги чемпионов был намного сильнее соперника.

На матч второго тура главные тренеры выставили лучших игроков.

Сиэтл: Фрай, Калани, Белл, Реген, Бейкер-Вайтинг, Варгас, Рольдан, Де Ла Вега, Руснак, Ротрок, Мусовски.

Атлетико: Облак, Льоренте, Хименес, Ле Норман, Галан, Симеоне Барриос, Коке, Де Пауль, Серлот, Альварес.