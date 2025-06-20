Разбила нейтралку. Чемпионка Уимблдона 2023 вернула агрессивный теннис

Чемпионка Уимблдона 2023 Маркета Вондроушова (WTA 164) вышла в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии.

Чешская теннисистка в трехсетовом поединке нанесла поражение «нейтралке» Диане Шнайдер (WTA 12). Чешка потеряла преимущество 3:0 по геймам во втором сете, а также упустила возможность завершить матч при счете 6:5. Тем не менее, в решающем сете Маркета вновь перехватила инициативу, действуя агрессивно с левого форхенда и вернула себе преимущество, доведя игру до победы.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 22 минуты. Это было их второе очное противостояние, счет сравнялся – 1:1.

WTA 500 Берлин. Трава. 1/8 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Диана Шнайдер – 6:3, 6:7 (3:7), 6:3

После того как защита титула на Уимблдоне в прошлом году завершилась для Маркеты поражением в первом круге, чешская теннисистка пропустила вторую половину сезона из-за проблем с рукой и операции на плече. Кроме того, травма бедра, полученная на турнире в Аделаиде в январе, не позволила ей выступить на Australian Open. С февраля она также была вне игры три месяца – вновь обострилась проблема с плечом. Однако победа над Шнайдер стала ее четвертой в шести матчах после последнего перерыва.

«Отличный матч. Во втором сете было немного непросто, но я очень рада, что прошла дальше», – сказала Вондроушова после встречи. – «Мне нужно было сохранять концентрацию, и я все время напоминаю себе, что очень благодарна за возможность снова быть на корте. Я люблю играть в теннис... так что мне все равно, что это была трехсетевая игра! Все эти травмы и прочее научили меня многому, поэтому я просто живу каждым днем и благодарна за то, что могу быть здесь».

В следующем раунде Маркета сыграет с Онс Жабер (Тунис, WTA 61), которую победила в финале Уимблдона в 2023 году.