СМОЛЯКОВ: «Адаптация в MLS идет хорошо. Увидел флаг рф и был в шоке»

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков рассказал о своих выступлениях в MLS:

«Адаптация к MLS? В плане жизни адаптация проходит очень хорошо. А вот сейчас я больше адаптируюсь именно к футболу. Здесь все совсем другое – новый чемпионат, новые команды. В Украине я уже два–три года играл, всех знал, всех футболистов, а здесь нужно подстраиваться – к новым тренировкам, новым упражнениям. Учу язык, стараюсь, адаптируюсь.

Сильно ли MLS отличается от УПЛ? Да, я бы сказал, что подход во многом похож, но все на более высоком уровне. Просто больше денег, соответственно и организация, и условия лучше. Политика развития футбола здесь серьезная. Но еще есть куда расти.

Матч «Лос-Анджелеса» с «Челси»? Конечно, смотрел. Команда очень хорошо выглядела против гранда топ-чемпионата. Было видно, что есть над чем работать, но такие матчи очень важны для нашего развития. Круто, что есть возможность играть с такими соперниками.

Ощущения, когда на тренировках рядом Льорис или Жиру? Это очень круто. Смотришь, как они работают, тренируются – и хочешь тянуться к их уровню. Могу подойти, спросить какой-то совет. Это действительно очень ценно.

Когда выходишь против топ-звезд MLS – это классно, потому что понимаешь, что ты растешь. Что ты не стоишь на месте. Я считаю, что развитие начинается там, где заканчивается зона комфорта. И я стремлюсь к большему.

Клубный чемпионат мира или сборная? Это действительно было тяжелое решение – остаться в клубе или поехать в сборную. И сборная, и клуб для меня очень важны. Но в сборной я как дома – друзей много, обстановка родная.

Общаюсь ли с другими украинцами в MLS? Да. Например, с Чеберко виделся, когда играли с их командой. Не так чтобы постоянно, но поддерживаем контакт. Со Сватком хорошо общаюсь. Думаю, если бы не Евро или КЧМ, мы бы уже где-то вместе полетели отдохнуть.

Ситуация с российским флагом на трибунах? Да, пару недель назад где-то на 60-й минуте увидел флаг. Сначала был в шоке. Думал после матча подойти, сказать, что не стоит этого делать. Но у нас был командный праздник, не хотел портить момент. Потом мне написал сам фанат, извинился, сказал, что больше такого не будет. Сказал, что флага в зоне поддержки больше не будет. Ну, я поблагодарил.

Следил ли за «Полесьем»? Конечно! Хорошо общаюсь с некоторыми ребятами. Поздравил их, что пробились в Лигу конференций. Не все матчи смотрел – потому что некоторые начинаются в 3–5 утра. Но вот с «Шахтером» в 8 утра – встал, посмотрел, потом ехал на тренировку, в машине на телефоне досматривал. Рад за них.

Назначение Руслана Ротаня главным тренером «Полесья»? Думаю, это усилит команду. Мы видели, как играла «Александрия» в этом сезоне. Да, нужно будет время, чтобы команда адаптировалась к его требованиям, но с теми игроками, которые там есть, думаю, это произойдет быстро».