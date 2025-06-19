Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Преимущество удвоено. Палмейрас снова забил в ворота Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 20:33 | Обновлено 19 июня 2025, 20:58
347
0

ВИДЕО. Преимущество удвоено. Палмейрас снова забил в ворота Аль-Ахли

На сей раз голом отличился Хосе Лопес

19 июня 2025, 20:33 | Обновлено 19 июня 2025, 20:58
347
0
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Палмейрас снова забил в ворота Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас

В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

На 59-й минуте бразильский коллектив удвоил свое преимущество в счете благодаря голу Хосе Лопеса. 2:0 на табло «МэтЛайф Стэдиум».

❗️ ВИДЕО. Преимущество удвоено. Палмейрас снова забил в ворота Аль-Ахли

По теме:
Интер Майами – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСЖ – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СМОЛЯКОВ: «Адаптация в MLS идет хорошо. Увидел флаг рф и был в шоке»
Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Аль-Ахли Каир
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Футбол | 18 июня 2025, 22:19 0
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо

Эндрик не готов оставаться в клубе, если тренер купит еще одного форварда

Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ
Футбол | 19 июня 2025, 21:12 2
Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ
Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ

19 июня встречу Палмейраса и Аль-Ахли пришлось приостановить

Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Футбол | 19.06.2025, 07:38
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обоср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Футбол | 19.06.2025, 15:46
АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обоср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
АЛИЕВ – игрокам молодежки: «Вы обоср*лись. Никогда не открывайте свой рот»
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Футбол | 19.06.2025, 10:18
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
18.06.2025, 03:26
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем