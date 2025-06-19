ВИДЕО. Преимущество удвоено. Палмейрас снова забил в ворота Аль-Ахли
На сей раз голом отличился Хосе Лопес
В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».
Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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В группе с «Палмейрасом» и «Аль-Ахли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».
На 59-й минуте бразильский коллектив удвоил свое преимущество в счете благодаря голу Хосе Лопеса. 2:0 на табло «МэтЛайф Стэдиум».
❗️ ВИДЕО. Преимущество удвоено. Палмейрас снова забил в ворота Аль-Ахли
59' GOAL! A killer counter from @Palmeiras and Flaco Lopez is there to make it 2-0! 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/subzDeRaxz
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