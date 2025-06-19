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Италия
19 июня 2025, 19:55 | Обновлено 19 июня 2025, 19:58
425
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии A назначил нового тренера. Он уже вошел в историю

29-летний Куэста стал тренером Пармы

19 июня 2025, 19:55 | Обновлено 19 июня 2025, 19:58
425
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии A назначил нового тренера. Он уже вошел в историю
ФК Парма

Клуб Серии A Парма объявил о назначении тренером Карлоса Куэсты, который заменил Кристиана Киву (ушел в Интер).

29-летний Куэста уже вошел в историю чемпионата Италии – он стал самым молодым наставником первой команды с 1939 года.

Куэста ранее работал в академиях Атлетико и Ювентуса, а последние годы был одним из ассистентов тренера Арсенала Микеля Артеты.

Опыта самостоятельной работы со взрослой командой у специалиста нет.

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Парма назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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