ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии A назначил нового тренера. Он уже вошел в историю

Клуб Серии A Парма объявил о назначении тренером Карлоса Куэсты, который заменил Кристиана Киву (ушел в Интер).

29-летний Куэста уже вошел в историю чемпионата Италии – он стал самым молодым наставником первой команды с 1939 года.

Куэста ранее работал в академиях Атлетико и Ювентуса, а последние годы был одним из ассистентов тренера Арсенала Микеля Артеты.

Опыта самостоятельной работы со взрослой командой у специалиста нет.