ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии A назначил нового тренера. Он уже вошел в историю
29-летний Куэста стал тренером Пармы
Клуб Серии A Парма объявил о назначении тренером Карлоса Куэсты, который заменил Кристиана Киву (ушел в Интер).
29-летний Куэста уже вошел в историю чемпионата Италии – он стал самым молодым наставником первой команды с 1939 года.
Куэста ранее работал в академиях Атлетико и Ювентуса, а последние годы был одним из ассистентов тренера Арсенала Микеля Артеты.
Опыта самостоятельной работы со взрослой командой у специалиста нет.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 💛💙 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚!— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) June 19, 2025
The statement ➡️ https://t.co/HmHHS4t5LF#WelcomeToParma #ForzaParma pic.twitter.com/mHoo6dy8mg
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