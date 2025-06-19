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  4. ФОТО. Шевченко прибыл в Майами. Похвалился встречей с легендами
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 20:18 | Обновлено 19 июня 2025, 20:31
765
1

ФОТО. Шевченко прибыл в Майами. Похвалился встречей с легендами

Президент УАФ посетит матчи Клубного чемпионата мира

19 июня 2025, 20:18 | Обновлено 19 июня 2025, 20:31
765
1
ФОТО. Шевченко прибыл в Майами. Похвалился встречей с легендами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко находится в Майами (США), где посетил матчи Клубного чемпионата мира.

Шевченко отметил, что получил возможность пообщаться с другими президентами футбольных ассоциаций, а также встретился с друзьями и легендами футбола.

На фото вместе с Шевченко присутствуют известные в прошлом игроки Роналдо, Кристиан Виери, Роберто Баджо, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Demid Romanchik
Майамі не Житомир можна в відвідати 😊
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