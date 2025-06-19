ФОТО. Шевченко прибыл в Майами. Похвалился встречей с легендами

Президент УАФ Андрей Шевченко находится в Майами (США), где посетил матчи Клубного чемпионата мира.

Шевченко отметил, что получил возможность пообщаться с другими президентами футбольных ассоциаций, а также встретился с друзьями и легендами футбола.

На фото вместе с Шевченко присутствуют известные в прошлом игроки Роналдо, Кристиан Виери, Роберто Баджо, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.