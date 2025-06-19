Клубный чемпионат мира19 июня 2025, 20:18 | Обновлено 19 июня 2025, 20:31
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ФОТО. Шевченко прибыл в Майами. Похвалился встречей с легендами
Президент УАФ посетит матчи Клубного чемпионата мира
19 июня 2025, 20:18 | Обновлено 19 июня 2025, 20:31
765
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Президент УАФ Андрей Шевченко находится в Майами (США), где посетил матчи Клубного чемпионата мира.
Шевченко отметил, что получил возможность пообщаться с другими президентами футбольных ассоциаций, а также встретился с друзьями и легендами футбола.
На фото вместе с Шевченко присутствуют известные в прошлом игроки Роналдо, Кристиан Виери, Роберто Баджо, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.
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