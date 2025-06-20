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  4. Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор
Англия
20 июня 2025, 13:14 |
267
1

Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор

Дмитрий Бабелюк считает, что судьба Михаила станет известна в течение полугода

20 июня 2025, 13:14 |
267
1
Сколько лет бана? Спортврач дал прогноз, когда Мудрику объявят приговор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался по поводу ситуации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге:

«The Athletic подтверждает очевидное – проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат. Эти данные исключают возможность лабораторной ошибки или неточности и точно подтверждают наличие мельдония в организме Михаила в момент забора пробы.

Теперь Михаила ожидает либо бан на 2 года (если стороне защиты удастся доказать, что игрок не виноват, и рассказать правдоподобную историю о том, как запрещенное вещество попало в организм спортсмена), либо 4 года (если не удастся убедить WADA, что игрок не виноват).

Так или иначе, это серьезное пятно на репутации игрока, которое может серьезно навредить его европейской карьере, которая еще даже не началась. Думаю, в течение следующих полугода будет объявлен окончательный приговор по этому делу, а Челси сможет обнародовать свои планы относительно будущего Михаила».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Дмитрий Бабелюк
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
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