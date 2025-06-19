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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 18:45 | Обновлено 19 июня 2025, 18:54
171
0

Тео Ндика – дружба с французскими звездами и «Александрия» на клубном ЧМ

Французкий легионер пообщался с журналистом

19 июня 2025, 18:45 | Обновлено 19 июня 2025, 18:54
171
0
Тео Ндика – дружба с французскими звездами и «Александрия» на клубном ЧМ
ФК Александрия. Тео Ндика

Французский защитник «Александрии» Тео Ндика Матам в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался об успешном сезоне 2024/2025, поделился ожиданиями от еврокубков, ответил на вопросы касательно победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов и бронзы сборной Франции в Лиге наций, а также дал оценку клубному чемпионату мира.

– Тео, расскажи какие у тебя остались эмоции от сезона 2024/2025? Ты рад, что «Александрия» заняла второе место в УПЛ?

– У меня смешанные чувства, потому что я приехал сюда, чтобы играть, но у меня было не так много шансов выйти на поле и показать, каким футболистом я являюсь. С другой стороны, я очень доволен сезоном в целом, потому что именно ради этого я и приехал – бороться за верхние строчки в чемпионате, побеждать в матчах. И получить шанс сыграть в Европе.

– Расскажи о своей форме! Как думаешь, когда ты выйдешь на пик своей формы?

– Я чувствую себя подготовленным, я не останавливался во время паузы. И теперь у меня будет возможность пройти полноценную подготовку. Мне 25 лет, я еще далеко от своего пика, но, уверен, что в этом сезоне смогу по–настоящему показать, кто я есть.

– Как провел отпуск и как готовишься к сборам и новому сезону?

– Я провел отпуск в нескольких разных местах. Готовился индивидуально, чтобы быть в форме к началу сезона. Теперь буду делать то, что требует от меня тренерский штаб.

– Какие у тебя ожидания от еврокубков в составе «Александрии»?

– Я – конкурент по натуре, поэтому, конечно, хочу играть не только в квалификации, а и в самой еврокубковой части. Это будет непросто. Но я верю в команду, и, если мы сможем пройти квалификацию, то отдадим все силы, чтобы пройти как можно дальше.

– Какие у тебя эмоции от того, что «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов?

– Это огромное чувство гордости – то, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Многие считают, что французский чемпионат не очень высокого уровня. И тот факт, что «Париж» сумел победить в Лиге чемпионов с таким путем, показывает, насколько у нас талантливый футбол. Я очень–очень рад этому!

– Ты с кем–то из нынешнего состава «ПСЖ» знаком? Может, кого–то поздравил с победой?

– Я знаю Брадли Баркола – мы прошли школу в одном клубе, и я играл с его братом. Я его поздравил с победой.

– Многие французские футболисты «ПСЖ» радуют своей игрой. Это Дуэ, Заир–Эмри, Баркола, Дембеле и другие. В чем секрет их успеха?

– Франция – это страна, где любят футбол. С самого детства мы играем — во дворе, в школе, в любой момент, когда есть возможность. И у нас есть большое преимущество: множество сильных академий, которые не только учат нас футболу, но и дают свободу играть по–своему, чтобы каждый сохранял свои сильные качества. Я думаю, это все вместе: и страсть, и система. Но главное — это, конечно, качественная подготовка. В этом сила Франции.

– Интересно получилось! Мбаппе перешел в «Реал», а «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Во Франции обсуждают эту тему?

– Ахах (смеется)! Да, конечно, во Франции есть люди, которые говорят об этом. Но надо перестать, потому что это глупо. Мбаппе отдал много сил и «ПСЖ», и сборной Франции. Его мечтой было играть за «Реал» Мадрид, так что он сделал правильный выбор, перейдя туда. А «ПСЖ» прошел невероятный путь и выиграл Лигу чемпионов.

– Сборная Франции заняла третье место в Лиге наций. Что думаешь по этому поводу? Матч с Испанией получился очень ярким?

– Жаль, потому что, я считаю, что у нас лучшая команда в мире. Но команда выложилась по максимуму и показала сильный характер. Испания – очень сильная сборная, но, если внимательно посмотреть на матч, мы были лучше во всех аспектах игры. Просто нам не хватало важных защитников.

– За нынешнюю сборную Франции выступают те, с кем ты раньше играл? Ты поздравил их как–то с бронзой Лиги наций?

– Да, например, Пьер Калюлю, Райан Шерки, Орельен Чуамени. Я поздравил Райана и Пьера с их первым вызовом в сборную. Но не по поводу бронзовой медали – они же соревнующиеся люди и хотели бы золото.

– За сборную Украины в матче с Новой Зеландией сделал ассист Александр Мартынюк. Что скажешь по поводу его игры? В будущем он может стать постоянным игроком сборной Украины?

– Я не смотрел матч, поэтому не могу оценивать его игру, но видел, что он сделал голевую передачу. Он настоящий боец, никогда не сдаётся! Думаю, да, у него был хороший сезон с хорошими выступлениями, а в дебютном матче он сделал ассист – так что я считаю, что да.

– Что думаешь по поводу Клубного чемпионата мира? «ПСЖ» уже ярко стартовал на нем. Какие ожидания и кто фавориты, по твоему мнению?

– «ПСЖ» уверены в себе. Парижане хотят доказать, что они лучшие в Европе. Я думаю, что «ПСЖ» выиграет клубный чемпионат мира. Я хочу, чтобы выиграл «Челси», потому что я их фанат. Но для меня фаворитами остаются «ПСЖ» и «Реал» Мадрид.

– То есть «ПСЖ» может выиграть и клубный чемпионат мира?

– Конечно.

– Как считаешь, «Александрия» на клубном чемпионате мира, сумела бы обыграть «Окленд» из Новой Зеландии?

– Конечно, на 100%.

– Если бы «Александрия» сыграла на клубном чемпионате мира, то в матчах с какими командами она имела бы шансы победить?

– Я думаю, со всеми командами, которые не из Европы.

– На этом клубном чемпионате мира играет много футболистов, с которыми ты играл или которым противостоял на поле, когда выступал за молодежную сборную Франции?

– Да, в нем участвует много футболистов, против которых или с которыми я играл. Список длинный (смеется).

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Тео Ндика Матам Александрия эксклюзив статьи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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