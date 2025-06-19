Ведут переговоры. Ворскла рассказала, как будет назначать тренера

Ворскла на официальном сайте рассказала о том, как будет назначать нового тренера. По итогам сезона команда вылетела в Первую лигу, а полтавчан покинул наставник Юрий Максимов.

Клуб сообщил, что уже ведет переговоры с рядом кандидатов, а решение будет коллегиальным.

«Программу подготовки к старту футбольного сезона 2025/2026 должен представить новый тренерский штаб. Над решением этого крайне важного вопроса сейчас работает руководящее звено клуба».

«Среди ряда кандидатов на тренерское кресло, с которыми сейчас ведутся активные переговоры, коллегиально выберут специалиста, чьи идеи, профессиональный опыт и стремления будут максимально соответствовать философии нашего клуба», – заявили в Ворскле.

Ранее сообщалось, что наставником команды станет Желько Любенович.