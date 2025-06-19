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  4. Ведут переговоры. Ворскла рассказала, как будет назначать тренера
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 18:44 |
308
0

Ведут переговоры. Ворскла рассказала, как будет назначать тренера

Клуб уже очертил список кандидатов

19 июня 2025, 18:44 |
308
0
Ведут переговоры. Ворскла рассказала, как будет назначать тренера
ФК Ворскла

Ворскла на официальном сайте рассказала о том, как будет назначать нового тренера. По итогам сезона команда вылетела в Первую лигу, а полтавчан покинул наставник Юрий Максимов.

Клуб сообщил, что уже ведет переговоры с рядом кандидатов, а решение будет коллегиальным.

«Программу подготовки к старту футбольного сезона 2025/2026 должен представить новый тренерский штаб. Над решением этого крайне важного вопроса сейчас работает руководящее звено клуба».

«Среди ряда кандидатов на тренерское кресло, с которыми сейчас ведутся активные переговоры, коллегиально выберут специалиста, чьи идеи, профессиональный опыт и стремления будут максимально соответствовать философии нашего клуба», – заявили в Ворскле.

Ранее сообщалось, что наставником команды станет Желько Любенович.

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига назначение тренера чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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