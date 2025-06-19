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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 18:05 |
151
0

Стали известны стартовые составы на матч Палмейрас – Аль-Ахли

Матч 2-го тура группового этапа КЧМ начнется в 19:00 по Киеву

19 июня 2025, 18:05 |
151
0
Стали известны стартовые составы на матч Палмейрас – Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Палмейрасом» и «Аль-АХли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Палмейрас» – «Аль-Ахли»:

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Палмейрас Аль-Ахли Каир стартовые составы клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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