Стали известны стартовые составы на матч Палмейрас – Аль-Ахли

В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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В группе с «Палмейрасом» и «Аль-АХли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Палмейрас» – «Аль-Ахли»: