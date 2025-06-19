Раян Шерки: как Сити подписал одного из наиболее креативных игроков Европы

Когда счет в полуфинальном матче Лиги наций между сборными Испании и Франции стал 5:1, казалось, что на этом все. Французы были на пороге грандиозного провала, но влияние Райана Шерки, вышедшего на замену со скамейки запасных, изменило ход игры.

Воспитанник «Лиона» забил гол, отдал результативную передачу и сделал все для того, чтобы его команда навязала борьбу испанцам. Шерки стал всего лишь третьим игроком, который забил и отдал ассист в своем дебютном матче за сборную Франции в этом столетии, после Марвена Мартена в 2011-м году и Луи Саа в 2004-м.

Несмотря на то, что Райан сыграл всего 27 минут, он создал 3 опасных момента – больше, чем любой другой игрок в составе французской команды, за исключением Майкла Олисе и Усмана Дембеле (по 4), но они начинали матч с первых минут. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы оформить камбэк, но его игра, несомненно, изменила игру.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вот что делает Шерки – он заставляет игру меняться, если это необходимо. Вот почему «Манчестер Сити» и многие другие клубы по всей Европе были заинтересованы в приобретении 21-летнего таланта.

«Горожане» выиграли борьбу за молодого вингера, выкупив его у «Лиона» за 36,5 млн евро. Дебютный матч за сборную Франции стал финальным штрихом в сезоне, который Райан провел на высочайшем уровне, зарекомендовав себя одним из самых креативных игроков Европы.

Среди всех футболистов из топ-5 европейских лиг только Бруну Фернандеш (158) и Рафинья (152) создали больше опасных моментов, чем Шерки (125) во всех турнирах. Если сузить выборку до моментов с открытой игры (без стандартов), то только Фернандеш (120), Рафинья (105) и Мохамед Салах (104) создали больше, чем Райан (100).

При этом все футболисты из этого списка сыграли 50 и более матчей в прошлом сезоне, а француз – 44. В разрезе на 90 минут показатели Шерки будут еще более впечатляющими. Он лидирует среди всех игроков из топ-лиг по количеству созданных моментов в среднем за матч как в целом (3,7), так и с открытой игры (2,9).

Шерки стал лучшим ассистентом Лиги 1 (11 результативных передач) наряду с вингером «Осера» Гаэтаном Перреном. Но на самом деле у Райана должно быть гораздо больше ассистов. Количество ожидаемых результативных передач у Шерки за сезон составило 18,3 в общем, и 0,53 ассиста в среднем за матч.

Это самые высокие показатели среди всех игроков из топ-лиг. Исходя из этого, француз должен был отдавать результативные передачи в каждом втором матче. Это невероятная производительность, особенно для игрока «Лиона», который занял лишь шестое место в Лиге 1.

Ожидается, что в «Манчестер Сити» Шерки заменит Де Брюйне. У Райана не та же роль, что была у Кевина. Но учитывая потребность «горожан» в создателе моментов, француз может стать важным игроком в новой команде. В «Лионе» Шерки играл на правом фланге атаки в схеме 4-2-3-1, но часто смещался в центр, что важно.

В прошлом сезоне он сыграл 10 матчей на позиции атакующего полузащитника, то есть на позиции Де Брюйне. При этом Шерки достаточно подвижный и энергичный. Он подбирает мяч в свободных зонах между линиями и много перемещается по полю, чтобы найти свободное пространство.

Многие атаки «Лиона» Райан разгонял через центр поля. Он технично обращается с мячом, может выйти из узкого пространства, быстро найти свободного партнера и отдать пас. В прошлом сезоне француз отдал 17 проникающих передач – больше всех в своей команде.

При этом он может и сам завершать атаки, не дожидаясь партнеров. Его способность получать мяч глубоко и проходить защитников помогала ему самостоятельно развивать атаки. В минувшей кампании Шерки создал 20 моментов с ведения – это четвертый показатель в Лиге 1 и лучший среди всех игроков «Лиона».

В прошлом сезоне Райан выполнял в среднем 4,3 попытки дриблинга в среднем за матч при 2,1 успешных. Это очень хорошие показатели – больше, чем среди всех других игроков «Лиона», но, что примечательно, самые низкие в его карьере.

Однако стремление брать на себя игру и обыгрывать соперников свидетельствует о том, что Шерки может быть полезным на разных позициях – как в центре, так и на фланге. Это также может означать эволюцию в его игре: меньше дриблинга, больше передач, разумное взаимодействие с партнерами в последней трети поля.

Getty Images/Global Images Ukraine

В минувшей кампании Шерки выполнял больше передач на половине поля соперника, чем когда-либо прежде, и при этом терял мяч реже, чем в любом из предыдущих трех сезонов. Это прогресс, а не совпадение. Хотя, Райан, конечно, неидеален. В прошлом сезоне появлялись вопросы к его игре без мяча. И это то, над чем ему нужно работать.

В минувшей кампании «Лион» был интенсивно и высоко прессингующей командой, но француз в этом плане не преуспевал. Другие игроки атакующей группы, такие как Жорж Микаутадзе (32), Александер Ляказетт (28,9) и Малик Фофана (23) выполняли больше попыток прессинга за матч, чем Шерки (17,7). Показатели по общим возвратам владения мячом в среднем за игру (3,7) и в финальной трети поля (0,6) были самыми низкими для Райана с кампании 2020/21.

Вингеры «Манчестер Сити» Жереми Доку и Савиньо показывали лучшие результаты по попыткам прессинга в последней трети поля в среднем за 90 минут (19,3 и 19), а также по возвратам владения (4,0 и 3,8), хотя они не сильно оторвались от француза. Скромные показатели Шерки в отборе не означают, что он не может прессинговать. Возможно, перед ним просто ставили другие задачи в «Лионе».

Как бы там ни было, Райан – большой талант, который может стать элитным игроком под руководством Гвардиолы. Но, безусловно, придется много работать, чтобы адаптироваться в команде Пепа, что удается далеко не всем футболистам. Если игрок и тренер найдут баланс и общий язык, команда однозначно станет сильнее. А может и успешнее.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst