Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»

Главный корреспондент Sky Sports Каве Солхекол поделился мнением относительно обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии в адрес украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в нарушении антидопинговых правил.

«Мудрик пользуется услугами тех же адвокатов, что и Поль Погба, когда того обвинили в нарушении антидопинговых правил. Все данные, которые у меня есть, указывают на то, что сам игрок полностью настаивает на своей невиновности. Думаю, он заявит, что никогда не употреблял препараты, повышающие работоспособность.

Но теперь ему, конечно же, придется пройти через весь этот юридический процесс. Я уверен, что это займет много времени. «Челси» все это время играл по правилам – как только в клубе узнали о положительной допинг-пробе, игрока временно отстранили от первой команды.

Я знаю, что некоторые в «Челси» были ошеломлены, когда сам игрок появился на финале Лиги конференций. Если помните, в день матча в соцсетях появились фото, на которых он был одет в официальную экипировку «Челси». Думаю, клуб ясно дал понять, что он поедет на этот матч самостоятельно. Он не входил в состав «Челси», который вылетел в тот финал.

Я знаю, что он сам работает над своей физической формой. Конечно, он старается поддерживать себя в форме, но, похоже, Мудрика ждет тяжелый и долгий путь к возвращению. Но все же нужно подчеркнуть, что он настаивает на своей невиновности и уверен, что очистит свое имя», – сказал Солхекол в эфире Sky Sports.

Ранее стало известно, как в «Челси» отреагировали на выдвинутые ФА обвинения против Мудрика.