Артур МИКИТИШИН: «Хочется попасть в еврокубки»

Игроки криворожского «Кривбасса» вышли из отпуска и провели первую тренировку. Полузащитник Артур Микитишин рассказал о целях и планах на следующий сезон.

– Артур, какое настроение после возобновления тренировок?

– Вернулись в бодром настроении, готовимся к следующему сезону. Будем стараться добиться еще лучших результатов, нужно прилагать для этого как можно больше усилий.

– Первая тренировка. Какие ощущения?

– Все супер. Первая тренировка легкая, входим в тонус. Легкое занятие – пробежались, «квадраты», почувствовали мяч.

– «Кривбасс» возглавил ван Леувен. Был ли знаком с ним лично раньше?

– Да, я уже встречался с ним раньше на сборах в Нидерландах, когда играл за «Шахтер». Этот тренер любит комбинационный футбол, контроль мяча, контроль игры, много голов – все, что нравится болельщикам.

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?

– Всегда хочется помогать команде, приносить как можно больше пользы – ассисты, голы. Конечно, хочется попасть в еврокубки. У нас было три недели отпуска, чтобы восстановиться эмоционально и физически.

– Чем занимался в отпуске?

– Отдыхал. Но во время отпуска всегда не хватает мяча, поэтому теперь, вернувшись, будем снова привыкать к нему. Отпуск нужен, чтобы немного отдохнуть и приехать морально готовыми.