Артур МИКИТИШИН: «Хочется попасть в еврокубки»
Полузащитник «Кривбасса» рассказал о начале подготовки к сезону
Игроки криворожского «Кривбасса» вышли из отпуска и провели первую тренировку. Полузащитник Артур Микитишин рассказал о целях и планах на следующий сезон.
– Артур, какое настроение после возобновления тренировок?
– Вернулись в бодром настроении, готовимся к следующему сезону. Будем стараться добиться еще лучших результатов, нужно прилагать для этого как можно больше усилий.
– Первая тренировка. Какие ощущения?
– Все супер. Первая тренировка легкая, входим в тонус. Легкое занятие – пробежались, «квадраты», почувствовали мяч.
– «Кривбасс» возглавил ван Леувен. Был ли знаком с ним лично раньше?
– Да, я уже встречался с ним раньше на сборах в Нидерландах, когда играл за «Шахтер». Этот тренер любит комбинационный футбол, контроль мяча, контроль игры, много голов – все, что нравится болельщикам.
– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?
– Всегда хочется помогать команде, приносить как можно больше пользы – ассисты, голы. Конечно, хочется попасть в еврокубки. У нас было три недели отпуска, чтобы восстановиться эмоционально и физически.
– Чем занимался в отпуске?
– Отдыхал. Но во время отпуска всегда не хватает мяча, поэтому теперь, вернувшись, будем снова привыкать к нему. Отпуск нужен, чтобы немного отдохнуть и приехать морально готовыми.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб отпустит форварда за 25 млн евро
Поединок состоится 19 июня и начнется в 22:00 по Киеву