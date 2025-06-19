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  4. Артур МИКИТИШИН: «Хочется попасть в еврокубки»
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 15:16 |
152
0

Артур МИКИТИШИН: «Хочется попасть в еврокубки»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о начале подготовки к сезону

19 июня 2025, 15:16 |
152
0
Артур МИКИТИШИН: «Хочется попасть в еврокубки»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Игроки криворожского «Кривбасса» вышли из отпуска и провели первую тренировку. Полузащитник Артур Микитишин рассказал о целях и планах на следующий сезон.

– Артур, какое настроение после возобновления тренировок?

– Вернулись в бодром настроении, готовимся к следующему сезону. Будем стараться добиться еще лучших результатов, нужно прилагать для этого как можно больше усилий.

– Первая тренировка. Какие ощущения?

– Все супер. Первая тренировка легкая, входим в тонус. Легкое занятие – пробежались, «квадраты», почувствовали мяч.

– «Кривбасс» возглавил ван Леувен. Был ли знаком с ним лично раньше?

– Да, я уже встречался с ним раньше на сборах в Нидерландах, когда играл за «Шахтер». Этот тренер любит комбинационный футбол, контроль мяча, контроль игры, много голов – все, что нравится болельщикам.

– Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?

– Всегда хочется помогать команде, приносить как можно больше пользы – ассисты, голы. Конечно, хочется попасть в еврокубки. У нас было три недели отпуска, чтобы восстановиться эмоционально и физически.

– Чем занимался в отпуске?

– Отдыхал. Но во время отпуска всегда не хватает мяча, поэтому теперь, вернувшись, будем снова привыкать к нему. Отпуск нужен, чтобы немного отдохнуть и приехать морально готовыми.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Артур Микитишин
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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