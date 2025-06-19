Украинский боксер думал, что сделал фото с Бущаном. Оказалось, что нет
Даниил Лозан рассказал, как знакомился с бывшим голкипером киевского «Динамо»
20 июня непобежденный украинский боксер Даниил Лозан (13–0, 8 КО) проведет бой на стадии 1/8 финала Гран-при WBC, которое проходит в Саудовской Аравии.
Накануне противостояния с канадцем Эриком Басраном (8–0, 3 КО), представитель Украины рассказал о своей встрече с бывшим голкипером киевского «Динамо» Георгием Бущаном, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии:
«Прикол в том, что я Бущана нигде не рассматривал и никогда в соцсетях не видел. Он на меня подписался перед выездом в Аравию, а я на него, и все.
В первый день Гран-при там какой-то чувак сидел, возле него все наши тусовались. Я подумал, что это Бущан. Подошел сфотографировался, а это оказался не он. Просто с рандомным чуваком сфотографировался. Я ему говорю: «Вы же в футбол играете?». А чувак вообще не понимает.
Потом всем сразу рассказал об этом, мы очень смеялись. Потом я увидел настоящего Бущана. После моей победы общались. Вообще с ним легко было, он честный, откровенный. Ничего плохого о нем сказать не могу», – рассказал Лозан курьезную историю знакомства с Бущаном.
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