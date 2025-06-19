Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна судьба многострадального нападающего Полесья. Но есть нюанс
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 13:57 |
564
1

Стала известна судьба многострадального нападающего Полесья. Но есть нюанс

Факундо Батиста все-таки присоединится к житомирскому клубу

19 июня 2025, 13:57 |
564
1
Стала известна судьба многострадального нападающего Полесья. Но есть нюанс
ФК Полесье. Факундо Батиста

Недавно стало известно, что уругвайский нападающий житомирского «Полесья» Факундо Батиста пропустил первую тренировку команды под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня.

По информации ТаТоТаке, 26-летний футболист все-таки присоединится к тренировочному процессу «стаи». Это произойдет 24 июня, когда команда начнет сборы в Австрии.

Однако это не означает, что форвард останется в команде на следующий сезон. Его судьба будет решена после встречи с руководством клуба по завершении сборов.

Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что он хочет покинуть Украину из-за страха обстрелов.

По теме:
Шахтер озвучил планы команды на летнее межсезонье
G2 Esports не подпишет контракт с польским снайпером
Хавбек ЛНЗ интересен пяти клубам из Европы, два из которых представляют УПЛ
Факундо Батиста Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летние сборы
Футбол | 19 июня 2025, 12:33 0
ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летние сборы
ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летние сборы

Серебряный призер УПЛ начал подготовку к сезону на клубной базе

Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Футбол | 18 июня 2025, 20:57 180
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам

Команда Мельгосы завершила выступления на чемпионате Европы-2025 еще на групповом этапе

Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
Футбол | 18.06.2025, 16:01
Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
Металлист 1925 может сразу продать Калюжного. Есть предложение из-за рубежа
Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
Футбол | 19.06.2025, 09:25
Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Футбол | 18.06.2025, 15:25
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Якщо футболіст не хоче грати в команді, то можливо і не варто його утримувати. Бо результат він давати не буде
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
17.06.2025, 16:30
Хоккей
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 32
Футбол
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем