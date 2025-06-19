Стала известна судьба многострадального нападающего Полесья. Но есть нюанс
Факундо Батиста все-таки присоединится к житомирскому клубу
Недавно стало известно, что уругвайский нападающий житомирского «Полесья» Факундо Батиста пропустил первую тренировку команды под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня.
По информации ТаТоТаке, 26-летний футболист все-таки присоединится к тренировочному процессу «стаи». Это произойдет 24 июня, когда команда начнет сборы в Австрии.
Однако это не означает, что форвард останется в команде на следующий сезон. Его судьба будет решена после встречи с руководством клуба по завершении сборов.
Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что он хочет покинуть Украину из-за страха обстрелов.
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