Стала известна судьба многострадального нападающего Полесья. Но есть нюанс

Недавно стало известно, что уругвайский нападающий житомирского «Полесья» Факундо Батиста пропустил первую тренировку команды под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня.

По информации ТаТоТаке, 26-летний футболист все-таки присоединится к тренировочному процессу «стаи». Это произойдет 24 июня, когда команда начнет сборы в Австрии.

Однако это не означает, что форвард останется в команде на следующий сезон. Его судьба будет решена после встречи с руководством клуба по завершении сборов.

Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что он хочет покинуть Украину из-за страха обстрелов.