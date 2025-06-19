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  4. СИМЕОНЕ: «Не стоит недооценивать Сиэтл Саундерс. Они играют с умом»
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 13:33 |
96
0

СИМЕОНЕ: «Не стоит недооценивать Сиэтл Саундерс. Они играют с умом»

Диего пообщался с журналистами перед матчем клубного чемпионата мира

19 июня 2025, 13:33 |
96
0
СИМЕОНЕ: «Не стоит недооценивать Сиэтл Саундерс. Они играют с умом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча второго тура клубного чемпионата мира, где мадридцы сыграют против Сиэтл Саундерс.

«Сиэтл Саундерс – это конкурентоспособная команда, которая хорошо играет. Это команда, которая четко понимает, как хочет играть. У них много атакующих игроков, хорошо выходят из обороны, как при трех, так и при четырех защитниках.

Они играют с умом, умеют быть острыми в атаках. К примеру, их матч против Ботафого. Думаю, это была хорошая игра, и учитывая созданные моменты, американцы могли и сравнять счет. Мы не ожидаем ничего другого и в нашем матче», – сказал коуч.

Матч Сиэтл Саундерс – Атлетико запланирован на пятницу, 20 июня. Стартовый свисток раздастся в 1:00 по киевскому времени.

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Диего Симеоне Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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