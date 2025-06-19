СИМЕОНЕ: «Не стоит недооценивать Сиэтл Саундерс. Они играют с умом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча второго тура клубного чемпионата мира, где мадридцы сыграют против Сиэтл Саундерс.

«Сиэтл Саундерс – это конкурентоспособная команда, которая хорошо играет. Это команда, которая четко понимает, как хочет играть. У них много атакующих игроков, хорошо выходят из обороны, как при трех, так и при четырех защитниках.

Они играют с умом, умеют быть острыми в атаках. К примеру, их матч против Ботафого. Думаю, это была хорошая игра, и учитывая созданные моменты, американцы могли и сравнять счет. Мы не ожидаем ничего другого и в нашем матче», – сказал коуч.

Матч Сиэтл Саундерс – Атлетико запланирован на пятницу, 20 июня. Стартовый свисток раздастся в 1:00 по киевскому времени.