Сабо ответил, стоит ли увольнять Мельгосу после вылета молодежки из Евро

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями о судьбе наставника молодежки Унаи Мельгосы после вылета из Евро-2025 U-21.

– Как вы считаете, после этого провала в групповом раунде Евро-2025 Унаи Мельгосу отправят в отставку?

– Не знаю. Я не могу говорить, что нужно отправлять Сергея Реброва, того же Мельгосу или еще кого-то. Я, кстати, защищал Реброва в одной из публикаций. Что касается нашей молодежной сборной, то играть не с кем. Хотя все футболисты вроде бы уже имеют определенный опыт выступлений в клубах элиты, но...

– Если Мельгоса уволят, то кому, по вашему мнению, можно было бы доверить роль руководителя украинской «молодежки»?

– Трудно сказать. Не знаю. Сейчас столько людей, в том числе и молодых тренеров, которые сидят без работы. На мой взгляд, прежде всего нужно иметь материал. Материал, из которого можно что-то лепить.