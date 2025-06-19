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  4. Сабо ответил, стоит ли увольнять Мельгосу после вылета молодежки из Евро
Чемпионат Европы
19 июня 2025, 14:34 | Обновлено 19 июня 2025, 14:35
1765
1

Сабо ответил, стоит ли увольнять Мельгосу после вылета молодежки из Евро

Бывший главный тренер сборной Украины не уверен в правильности такого решения

19 июня 2025, 14:34 | Обновлено 19 июня 2025, 14:35
1765
1
Сабо ответил, стоит ли увольнять Мельгосу после вылета молодежки из Евро
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями о судьбе наставника молодежки Унаи Мельгосы после вылета из Евро-2025 U-21.

– Как вы считаете, после этого провала в групповом раунде Евро-2025 Унаи Мельгосу отправят в отставку?

– Не знаю. Я не могу говорить, что нужно отправлять Сергея Реброва, того же Мельгосу или еще кого-то. Я, кстати, защищал Реброва в одной из публикаций. Что касается нашей молодежной сборной, то играть не с кем. Хотя все футболисты вроде бы уже имеют определенный опыт выступлений в клубах элиты, но...

– Если Мельгоса уволят, то кому, по вашему мнению, можно было бы доверить роль руководителя украинской «молодежки»?

– Трудно сказать. Не знаю. Сейчас столько людей, в том числе и молодых тренеров, которые сидят без работы. На мой взгляд, прежде всего нужно иметь материал. Материал, из которого можно что-то лепить.

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Унаи Мельгоса Йожеф Сабо сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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SHN
Что же этот старый чурбан не лепил,когда было с чего?!
Почему мы теряли очки с Грузией и Арменией?!
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