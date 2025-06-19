«У меня нервы не выдержали». Сабо – о поражении украинцев от Нидерландов
Легендарный тренер ничего хорошего от этого матча не ожидал
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо был одним из тех, кто внимательно следил за вчерашним матчем нашей «молодежки» с сверстниками из Нидерландов (0:2) в заключительном туре группового раунда чемпионата Европы (U-21). Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом Sport.ua.
– После того, как счет стал 2:0 в пользу голландцев, я перестал смотреть. У меня нервы не выдержали, – признался специалист. – Сколько уже было сказано об игре в обороне, надежности в действиях и концентрации, но... Самое главное – забить мяч первыми. Однако вчерашней встрече получилось все наоборот: первыми пропустили – и все.
– Поражение 0:2 от Нидерландов при такой игре – провал?
– Как вам сказать… Я ничего хорошего не ждал, ведь Нидерланды – страна, где растут хорошие футболисты. Потом они разлетаются по миру – в Англию, Францию и другие чемпионаты. Но как бы там ни было, а мы делаем ошибки. Неужели до игры нельзя было понять, что в матчах такого уровня, да еще с таким соперником, они недопустимы?! Я понимаю, что оказавшись с мячом на правом фланге обороны, наш игрок (Батагов – прим. ред.) хотел что-то сделать, а все закончилось тем, что мы пропустили. Не понимаю, как так можно играть. Когда у него был мяч, зачем что-то выдумывать возле своей штрафной площадки? Выбей хотя бы его подальше – и все. Так нет, надо что-то сделать и отдать партнеру. Вот и доигрался, что мяч у него отобрали, а потом – раз, два, три – и в пустые ворота его забили. Это страшная ошибка. Разве так можно?! Тренеры должны постоянно говорить: «Ребята, играйте так, чтобы не ошибаться!». Но...
– Что вам в матче с Нидерландами в игре нашей команды бросилось в глаза больше всего?
– Если брать в целом, то наша «молодежка» вроде бы неплохая, но в атаке у нее проблемы. В самом начале матча с Нидерландами был момент у Волошина, который должен был не бить, а просто перебросить мяч через вратаря. А в разгар второго тайма Крупский опасно прострелил от лицевой линии вдоль ворот, и Вьюнник едва не замкнул эту передачу. Я ожидал, что будет пенальти, ведь его толкали в спину. Но что поделаешь, когда арбитры нам так судят. Впрочем, 0:2 – это еще нормально. Ведь вскоре после второго гола мог быть и третий, и четвертый, и пятый. Что там говорить.
– Отсутствие в составе нашей команды из-за дисквалификации Владимира Бражка могло сказаться?
– Могло. Но все равно голландцы сильнее нас. Они классные футболисты. Посмотрите хотя бы, как каждый из них обрабатывает мяч, когда он летит. Они видят, как и когда его лучше отдать друг другу. У «молодежки» Нидерландов все совсем по-другому. Поэтому следует признать: уровень мастерства соперника выше. Да и не стоит забывать: у нас идет война – какой тут футбол?
– Как вы считаете, после этого провала в групповом раунде Евро-2025 Унаи Мельгосу отправят в отставку?
– Не знаю. Я не могу говорить, что нужно отправлять Сергея Реброва, того же Мельгосу или еще кого-то. Я, кстати, защищал Реброва в одной из публикаций. Что касается нашей молодежной сборной, то играть не с кем. Хотя все футболисты вроде бы уже имеют определенный опыт выступлений в клубах элиты, но...
– Если Мельгоса уволят, то кому, по вашему мнению, можно было бы доверить роль руководителя украинской «молодежки»?
– Трудно сказать. Не знаю. Сейчас столько людей, в том числе и молодых тренеров, которые сидят без работы. На мой взгляд, прежде всего нужно иметь материал. Материал, из которого можно что-то лепить.
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