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Чемпионат Европы
19 июня 2025, 13:17 | Обновлено 19 июня 2025, 13:20
2078
2

«У меня нервы не выдержали». Сабо – о поражении украинцев от Нидерландов

Легендарный тренер ничего хорошего от этого матча не ожидал

19 июня 2025, 13:17 | Обновлено 19 июня 2025, 13:20
2078
2
«У меня нервы не выдержали». Сабо – о поражении украинцев от Нидерландов
Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо был одним из тех, кто внимательно следил за вчерашним матчем нашей «молодежки» с сверстниками из Нидерландов (0:2) в заключительном туре группового раунда чемпионата Европы (U-21). Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом Sport.ua.

– После того, как счет стал 2:0 в пользу голландцев, я перестал смотреть. У меня нервы не выдержали, – признался специалист. – Сколько уже было сказано об игре в обороне, надежности в действиях и концентрации, но... Самое главное – забить мяч первыми. Однако вчерашней встрече получилось все наоборот: первыми пропустили – и все.

– Поражение 0:2 от Нидерландов при такой игре – провал?

– Как вам сказать… Я ничего хорошего не ждал, ведь Нидерланды – страна, где растут хорошие футболисты. Потом они разлетаются по миру – в Англию, Францию и другие чемпионаты. Но как бы там ни было, а мы делаем ошибки. Неужели до игры нельзя было понять, что в матчах такого уровня, да еще с таким соперником, они недопустимы?! Я понимаю, что оказавшись с мячом на правом фланге обороны, наш игрок (Батагов – прим. ред.) хотел что-то сделать, а все закончилось тем, что мы пропустили. Не понимаю, как так можно играть. Когда у него был мяч, зачем что-то выдумывать возле своей штрафной площадки? Выбей хотя бы его подальше – и все. Так нет, надо что-то сделать и отдать партнеру. Вот и доигрался, что мяч у него отобрали, а потом – раз, два, три – и в пустые ворота его забили. Это страшная ошибка. Разве так можно?! Тренеры должны постоянно говорить: «Ребята, играйте так, чтобы не ошибаться!». Но...

– Что вам в матче с Нидерландами в игре нашей команды бросилось в глаза больше всего?

– Если брать в целом, то наша «молодежка» вроде бы неплохая, но в атаке у нее проблемы. В самом начале матча с Нидерландами был момент у Волошина, который должен был не бить, а просто перебросить мяч через вратаря. А в разгар второго тайма Крупский опасно прострелил от лицевой линии вдоль ворот, и Вьюнник едва не замкнул эту передачу. Я ожидал, что будет пенальти, ведь его толкали в спину. Но что поделаешь, когда арбитры нам так судят. Впрочем, 0:2 – это еще нормально. Ведь вскоре после второго гола мог быть и третий, и четвертый, и пятый. Что там говорить.

– Отсутствие в составе нашей команды из-за дисквалификации Владимира Бражка могло сказаться?

– Могло. Но все равно голландцы сильнее нас. Они классные футболисты. Посмотрите хотя бы, как каждый из них обрабатывает мяч, когда он летит. Они видят, как и когда его лучше отдать друг другу. У «молодежки» Нидерландов все совсем по-другому. Поэтому следует признать: уровень мастерства соперника выше. Да и не стоит забывать: у нас идет война – какой тут футбол?

– Как вы считаете, после этого провала в групповом раунде Евро-2025 Унаи Мельгосу отправят в отставку?

– Не знаю. Я не могу говорить, что нужно отправлять Сергея Реброва, того же Мельгосу или еще кого-то. Я, кстати, защищал Реброва в одной из публикаций. Что касается нашей молодежной сборной, то играть не с кем. Хотя все футболисты вроде бы уже имеют определенный опыт выступлений в клубах элиты, но...

– Если Мельгоса уволят, то кому, по вашему мнению, можно было бы доверить роль руководителя украинской «молодежки»?

– Трудно сказать. Не знаю. Сейчас столько людей, в том числе и молодых тренеров, которые сидят без работы. На мой взгляд, прежде всего нужно иметь материал. Материал, из которого можно что-то лепить.

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Йожеф Сабо инсайд сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Если наши игроки это золотое поколение, то из него ничего не слепишь.
Золото не лепится. Куется, тянется, волочится, но не лепится.
А вот из лайна можно лепить.
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0
u6464u
як каже Йожич , матеріал , матеріал був дуже непоганий , але тренери не змогли зліпити з нього щось путнє, не вгадали , чи то були ще якісь підводні камені , але не вихід з групи це тренерський косяк .
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