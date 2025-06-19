Хавбек ЛНЗ интересен пяти клубам из Европы, два из которых представляют УПЛ
Мухаррем Яшари летом может покинуть Черкассы
27-летний полузащитник ЛНЗ и сборной Косово Мухаррем Яшари в летнее трансферное окно может перебраться в новый клуб.
Интерес к Яшари ныне проявляют пять клубов из Европы. Это «Полесье» и «Карпаты», представляющие УПЛ, а также австрийский ЛАСК, венгерский «Ференцварош» и болгарский ЦСКА из Софии.
Однако ЛНЗ, как пишет источник, хотел бы убедить Яшари остаться в клубе. Для этого «фиолетовые» предложили Мухаррему продлить контракт с повышением зарплаты почти вдвое от ее нынешнего размера.
Ожидается, что в ближайшие дни дальнейшая судьба Яшари станет понятной.
В сезоне-2024/25 Яшари сыграл 30 официальных матчей, отличившись 5 голами и 8 ассистами.
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