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  4. Хавбек ЛНЗ интересен пяти клубам из Европы, два из которых представляют УПЛ
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 13:06 | Обновлено 19 июня 2025, 13:07
931
4

Хавбек ЛНЗ интересен пяти клубам из Европы, два из которых представляют УПЛ

Мухаррем Яшари летом может покинуть Черкассы

19 июня 2025, 13:06 | Обновлено 19 июня 2025, 13:07
931
4
Хавбек ЛНЗ интересен пяти клубам из Европы, два из которых представляют УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаррем Яшари (№ 22)

27-летний полузащитник ЛНЗ и сборной Косово Мухаррем Яшари в летнее трансферное окно может перебраться в новый клуб.

Интерес к Яшари ныне проявляют пять клубов из Европы. Это «Полесье» и «Карпаты», представляющие УПЛ, а также австрийский ЛАСК, венгерский «Ференцварош» и болгарский ЦСКА из Софии.

Однако ЛНЗ, как пишет источник, хотел бы убедить Яшари остаться в клубе. Для этого «фиолетовые» предложили Мухаррему продлить контракт с повышением зарплаты почти вдвое от ее нынешнего размера.

Ожидается, что в ближайшие дни дальнейшая судьба Яшари станет понятной.

В сезоне-2024/25 Яшари сыграл 30 официальных матчей, отличившись 5 голами и 8 ассистами.

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Мухаррем Яшари ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Полесье Житомир ЛАСК ЦСКА София Ференцварош трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: GazetaBlic
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R1d3r
Надеюсь, Яша хотя бы еще на сезон задержится в ЛНЗ...
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