Дженнаро ГАТТУЗО: «Сборная Италии? Это мечта, ставшая реальностью»
Итальянец рад возглавить национальную команду
Новый тренер национальной сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями после назначения на должность главного тренера национальной команды. Специалист признался, что сбылась его мечта.
«Это мечта, ставшая реальностью. Будет нелегко, но в жизни ничего не происходит просто так. Мало говорить – нужно работать. Мы говорим, что у нас нет игроков и личностей. На мой взгляд, нужно просто добраться до их головы и заставить играть на максимуме возможностей.
Нам нужно вернуть тот менталитет, который был у этой команды. У нас есть сильная команда. Именно команду, а не личностей. Мы имеем все, чтобы добиться успеха, поэтому я не колебался ни секунды, когда получил предложение», – сказал наставник.
Дженнаро Гаттузо впервые в своей карьере возглавил национальную сборную. До этого он работал с клубами: Сьон (Швейцария), Палермо (Италия), ОФИ (Греция), Пиза (Италия), Милан (Италия), Наполи (Италия), Валенсия (Испания), Марсель (Франция)
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