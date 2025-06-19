«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
Мирослав Ступар считает, что незначительный контакт в штрафной площадке был
На 69-й минуте вчерашнего матча Украина – Нидерланды на молодежном чемпионате Европы по футболу наш полузащитник Антон Царенко требовал назначения пенальти после падения в штрафной площади соперников. Но свисток рефери молчал.
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот игровой момент:
«Отмечу, что это был едва ли не единственный в матче неоднозначный эпизод. Был фланговый проход и передача нашего защитника Ильи Крупского. Видимо, рефери из Греции Василис Фотиас занял не совсем удобную позицию и не видел четко эпизод единоборства высокорослого игрока голландцев с миниатюрным
Антоном Царенко. Я склоняюсь к тому, что незначительный контакт был, но рефери посчитал, что этого было недостаточно для назначения пенальти.
На мой взгляд, если бы вчера наши чаще проводили такие опасные атаки, как эта на 69-й минуте, то могли рассчитывать на лучшую судьбу. Однако украинцы на этот раз были инертными в атаке, допускали элементарные ошибки в обороне и поэтому заслуженно проиграли голландцам и бесславно закончили выступление на молодежном Евро».
Ранее тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал поражение от голландцев на молодежном Евро.
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