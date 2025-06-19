Известно, как в Челси отреагировали на выдвинутые обвинения против Мудрика

Главный корреспондент Sky Sports Каве Солхекол рассказал, какова была реакция в лондонском «Челси» на обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии в адрес украинского вингера Михаила Мудрика в нарушении антидопинговых правил.

«Не думаю, что это станет большим шоком для «Челси». Клуб, очевидно, был готов к тому, что в течение сезона им придется остаться без Мудрика. У них были другие варианты на эту позицию – такие, как, например, Джейдон Санчо, который уже вернулся в «Манчестер Юнайтед».

И пару дней назад Энцо Мареска на пресс-конференции в США упомянул о том факте, что им нужно будет подписать еще одного вингера, потому что, по его словам, Санчо ушел, а Мудрик был недоступен.

Теперь это большой удар для самого игрока, который всегда настаивал на своей невиновности. Сейчас ему, очевидно, придется сосредоточиться на том, чтобы очистить свое имя», – сказал Солхекол в эфире Sky Sports.

Ранее экс-игрок «Шахтера» нашел команду для Мудрика на фоне допингового скандала.