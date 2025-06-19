«Должен быть там». Легенда Шахтера – о назначении Турана
Томаш Хюбшман верит, что Арда вернет горняков в Лигу чемпионов
Легендарный чешский экс-игрок донецкого «Шахтера» Томаш Хюбшман в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал назначение на должность главного тренера горняков турецкого специалиста Арды Турана.
– Новым наставником «Шахтера» стал турецкий специалист Арда Туран. Как, по вашему мнению, под его руководством будет играть донецкая команда?
– Я надеюсь, что Арда Туран приведет «Шахтер» туда, где он должен быть. «Шахтер» должен играть в Лиге чемпионов.
В следующем сезоне «Шахтер» будет играть в квалификации Лиги Европы.
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