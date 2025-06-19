«Должен быть там». Легенда Шахтера – о назначении Турана

Легендарный чешский экс-игрок донецкого «Шахтера» Томаш Хюбшман в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал назначение на должность главного тренера горняков турецкого специалиста Арды Турана.

– Новым наставником «Шахтера» стал турецкий специалист Арда Туран. Как, по вашему мнению, под его руководством будет играть донецкая команда?

– Я надеюсь, что Арда Туран приведет «Шахтер» туда, где он должен быть. «Шахтер» должен играть в Лиге чемпионов.

В следующем сезоне «Шахтер» будет играть в квалификации Лиги Европы.