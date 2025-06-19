Эксперт: «С золотым поколением молодежки случился конфуз»

Результативный в прошлом нападающий, а затем известный тренер Игорь Яворский в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о выступлении сборной Украины по футболу на молодежном чемпионате Европы в Словакии.

«Уже стартовый матч финальной части – с датчанами – продемонстрировал, что у подопечных Унаи Мельгосы есть проблемы с игровой дисциплиной, настроем. В конце концов, неудивительно, что в решающий момент – в противостоянии с голландцами, в котором решалась судьба второй путевки в четвертьфинал, наши ребята разочаровали.

Сложилось впечатление, что не было четкого плана на игру. Украинцы были в более выгодном положении, но часто не знали, как действовать: сосредоточиться на обороне, чтобы не пропустить, или быть заточенными на атаку. Неудивительно, что имитация того же прессинга, когда соперника у его штрафной площадки встречали 2-3 игрока, никаких дивидендов не принесла. Голландцы легко выходили из-под такого прессинга с помощью точных передач и индивидуального мастерства, находили уже свободное пространство на нашей половине поля и уже нам приходилось отбиваться.

Во-вторых, не обошлось без шапкозакидательного настроя, ребята были уверены, что как-то достигнут нужного результата, хотя на исполнительское мастерство не рассчитывали, а больше – на счастливый случай.

На мой взгляд, нашу сборную еще после отборочных соревнований явно перехвалили. Даже некоторые считали, что вскоре целая группа игроков «молодежки» будет претендовать на ведущие роли уже в национальной сборной. Однако поединки с датчанами и особенно вчерашний показали, что подопечные Унаи Мельгосы еще очень мало умеют. Вспомните хотя бы, как они часто ошибались в матче с голландцами.

Да, некоторые из них выступают за посредственные зарубежные клубы, другие представляют УПЛ. Но это не показатель, учитывая очень низкий уровень отечественного элитного дивизиона. Вот почему вчера чуда не произошло. Нидерландцы были сильнее по всем показателям и заслуженно завоевали путевку в четвертьфинал, заставив украинцев паковать чемоданы и возвращаться домой.

К сожалению, наше «золотое поколение» из молодежной сборной в Словакии оказалось чужим на континентальном футбольном празднике. Кстати, как по мне, тому, кто дал такую характеристику нашей смене, не откажешь в остроумии. Настоящий шутник».

Ранее итоги выступлений украинцев на молодежном Евро подвел авторитетный специалист в юношеском и молодежном футболе Юрий Мороз.