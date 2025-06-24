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  4. В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 13:54 |
748
1

В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах

«Фиолетовые» не собираются продавать своего лидера в другой клуб УПЛ

24 июня 2025, 13:54 |
748
1
В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Руководство черкасского ЛНЗ определилось с будущим Мухаррема Яшари на фоне слухов об интересе со стороны львовских «Карпат» и житомирского «Полесья».

Как стало известно Sport.ua, «фиолетовые» постараются сохранить своего лидера, предложив легионеру новый контракт. Черкасский клуб не собирается продавать Яшари в какой-либо другой клуб Украинской Премьер-лиги.

Сам Мухаррем не прочь попробовать свои силы в другом европейском чемпионате. Боссы «фиолетовых» готовы рассмотреть предложения из-за границы, но будут рассматривать только денежные варианты.

Действующий контракт Мухаррема с ЛНЗ рассчитан до 31 декабря 2026 года. В прошлом сезоне легионер провел 29 матчей, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач.

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Мухаррем Яшари Карпаты Львов Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
ЛНЗ наче хоче боротись за високі місця. Том немає сенсу підсилювати потенційних конкурентів. Якщо і продавати, то за кордон.
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