В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах
«Фиолетовые» не собираются продавать своего лидера в другой клуб УПЛ
Руководство черкасского ЛНЗ определилось с будущим Мухаррема Яшари на фоне слухов об интересе со стороны львовских «Карпат» и житомирского «Полесья».
Как стало известно Sport.ua, «фиолетовые» постараются сохранить своего лидера, предложив легионеру новый контракт. Черкасский клуб не собирается продавать Яшари в какой-либо другой клуб Украинской Премьер-лиги.
Сам Мухаррем не прочь попробовать свои силы в другом европейском чемпионате. Боссы «фиолетовых» готовы рассмотреть предложения из-за границы, но будут рассматривать только денежные варианты.
Действующий контракт Мухаррема с ЛНЗ рассчитан до 31 декабря 2026 года. В прошлом сезоне легионер провел 29 матчей, забив 5 голов и отдав 7 результативных передач.
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