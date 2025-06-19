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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 11:58 |
145
1

«Новый сезон – новый я». Фоден озвучил задачу Манчестер Сити на КЧМ-2025

Фил заявил, что клубный чемпионат мира очень важен для «горожан»

19 июня 2025, 11:58 |
145
1
«Новый сезон – новый я». Фоден озвучил задачу Манчестер Сити на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился эмоциями после победы «горожан» в матче против «Видада», озвучив цели на турнир.

«Очень рад, что команда начала турнир с победы. Иногда было тяжело из-за жары. Отдаю должное сопернику – они были топ-командой на контратаках. Нам пришлось справляться с большим количеством моментов у своих ворот. Рад нашей игре и, конечно, трем очкам.

Я просто оставался в игре, и мяч отскочил ко мне. Я хорошо его обработал и реализовал момент, так что доволен.

Новый сезон – новый я. С нетерпением жду, что он принесет. Это очень важный турнир – не только для меня, но и для всех игроков. Сейчас особенно важно набрать нужную остроту и ритм при столь серьезной конкуренции», – сказал Фоден.

В матче против «Видада» Фоден отличился голом и отдал голевую передачу на Жереми Доку. Именно Фил был признан лучшим игроком матча.

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Фил Фоден клубный чемпионат мира по футболу Видад Касабланка Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Сити
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ivankondrat96
Фоден непоганий матч провів, як для початку сезону
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