«Новый сезон – новый я». Фоден озвучил задачу Манчестер Сити на КЧМ-2025

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился эмоциями после победы «горожан» в матче против «Видада», озвучив цели на турнир.

«Очень рад, что команда начала турнир с победы. Иногда было тяжело из-за жары. Отдаю должное сопернику – они были топ-командой на контратаках. Нам пришлось справляться с большим количеством моментов у своих ворот. Рад нашей игре и, конечно, трем очкам.

Я просто оставался в игре, и мяч отскочил ко мне. Я хорошо его обработал и реализовал момент, так что доволен.

Новый сезон – новый я. С нетерпением жду, что он принесет. Это очень важный турнир – не только для меня, но и для всех игроков. Сейчас особенно важно набрать нужную остроту и ритм при столь серьезной конкуренции», – сказал Фоден.

В матче против «Видада» Фоден отличился голом и отдал голевую передачу на Жереми Доку. Именно Фил был признан лучшим игроком матча.