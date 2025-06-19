Серьезное усиление. Буковина заберет у клуба Премьер-лиги трех игроков
В Первой лиге будут играть Карась, Груша, Витенчук и Стасюк
Черновицкая «Буковина», которая сезон 2025/26 проведет в Первой лиге, продолжает усилять состав с целью пробиться в элитный дивизион.
Ранее клуб объявил о назначении нового главного тренера – им стал известный украинский специалист Сергей Шищенко, который в прошлой кампании возглавлял киевскую «Оболонь».
Вместе с новым наставником к «Буковине» присоединился и тренерский штаб Шищенко – Артем Кичак и Николай Гибалюк. Теперь стало известно, что черновицкий коллектив намерен забрать трех футболистов «Оболони», у которых 30 июня заканчиваются контракты.
К клубу из Первой лиги присоединятся:
- 28-летний центральный защитник Даниил Карась
- 28-летний опорный полузащитник Вадим Витенчук
- 31-летний атакующий полузащитник Виталий Груша
- 30-летний левый защитник Петр Стасюк (играл за «Оболонь» на правах аренды, его контракт принадлежит ЛНЗ)
По итогам сезона 2024/25 «Буковина» боролась за путевку в Премьер-лигу в Чемпионской группе, но не сумела попасть в четверку сильнейших. Черновицкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице.
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