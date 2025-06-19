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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 11:14 | Обновлено 19 июня 2025, 11:20
381
2

Серьезное усиление. Буковина заберет у клуба Премьер-лиги трех игроков

В Первой лиге будут играть Карась, Груша, Витенчук и Стасюк

19 июня 2025, 11:14 | Обновлено 19 июня 2025, 11:20
381
2
Серьезное усиление. Буковина заберет у клуба Премьер-лиги трех игроков
ФК Буковина Черновцы

Черновицкая «Буковина», которая сезон 2025/26 проведет в Первой лиге, продолжает усилять состав с целью пробиться в элитный дивизион.

Ранее клуб объявил о назначении нового главного тренера – им стал известный украинский специалист Сергей Шищенко, который в прошлой кампании возглавлял киевскую «Оболонь».

Вместе с новым наставником к «Буковине» присоединился и тренерский штаб Шищенко – Артем Кичак и Николай Гибалюк. Теперь стало известно, что черновицкий коллектив намерен забрать трех футболистов «Оболони», у которых 30 июня заканчиваются контракты.

К клубу из Первой лиги присоединятся:

  • 28-летний центральный защитник Даниил Карась
  • 28-летний опорный полузащитник Вадим Витенчук
  • 31-летний атакующий полузащитник Виталий Груша
  • 30-летний левый защитник Петр Стасюк (играл за «Оболонь» на правах аренды, его контракт принадлежит ЛНЗ)

По итогам сезона 2024/25 «Буковина» боролась за путевку в Премьер-лигу в Чемпионской группе, но не сумела попасть в четверку сильнейших. Черновицкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице.

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Оболонь Киев Буковина Черновцы Петр Стасюк Вадим Витенчук Виталий Груша Даниил Карась ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Gargantua81
Стасюк на контракте в ЛНЗ, и он для Оболони будет потерей.
а остальные игроки ротации, тем более далеко не молоды.
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ROMAN Serovenko
Штаб Максимова? З Шищенко?
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