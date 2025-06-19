Серьезное усиление. Буковина заберет у клуба Премьер-лиги трех игроков

Черновицкая «Буковина», которая сезон 2025/26 проведет в Первой лиге, продолжает усилять состав с целью пробиться в элитный дивизион.

Ранее клуб объявил о назначении нового главного тренера – им стал известный украинский специалист Сергей Шищенко, который в прошлой кампании возглавлял киевскую «Оболонь».

Вместе с новым наставником к «Буковине» присоединился и тренерский штаб Шищенко – Артем Кичак и Николай Гибалюк. Теперь стало известно, что черновицкий коллектив намерен забрать трех футболистов «Оболони», у которых 30 июня заканчиваются контракты.

К клубу из Первой лиги присоединятся:

28-летний центральный защитник Даниил Карась

28-летний опорный полузащитник Вадим Витенчук

31-летний атакующий полузащитник Виталий Груша

30-летний левый защитник Петр Стасюк (играл за «Оболонь» на правах аренды, его контракт принадлежит ЛНЗ)

По итогам сезона 2024/25 «Буковина» боролась за путевку в Премьер-лигу в Чемпионской группе, но не сумела попасть в четверку сильнейших. Черновицкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице.