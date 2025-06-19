Серхио БУСКЕТС: «Мы знаем, что это будет сложно»
Полузащитник «Интер Майами» поделился ожиданиями от матча против «Порту»
Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 против «Порту»:
«У них очень хорошие игроки, они усилились, и мы знаем, что будет очень тяжело. Это команда, которая каждый год борется за победу в своей лиге с другими большими командами, такими как «Спортинг» и «Бенфика».
Мы постараемся быть максимально сплоченными, держаться вместе и постараемся сделать все возможное, как одна команда. Если у нас появятся шансы, у нас есть отдельные игроки, которые могут их реализовать, но прежде всего мы должны быть сплоченными и сохранить ворота сухими».
Матч «Интер Майами» – «Порту» состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.
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