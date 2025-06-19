Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавьер МАСКЕРАНО: «Сможет ли сыграть Месси? Иногда люди трогают себя»
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 10:09 |
273
0

Хавьер МАСКЕРАНО: «Сможет ли сыграть Месси? Иногда люди трогают себя»

Главный тренер «Интер Майами» поделился ожиданиями от игры против «Порту»

19 июня 2025, 10:09 |
273
0
Хавьер МАСКЕРАНО: «Сможет ли сыграть Месси? Иногда люди трогают себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 против «Порту»:

«Во время поездки из Майами в Атланту я видел, что в некоторых источниках появились слухи о травме Месси, но Лео в хорошей форме, он тренировался, он прошел полную тренировку. Он касался ноги, иногда люди касаются себя, но нет никаких проблем, он в форме и, очевидно, сыграет завтра. Мы оценим, что будет лучше для нас, выйдет он в старте или нет. На самом деле, я уже знаю, но не скажу вам.

У нас есть игроки, которые чувствуют себя гораздо комфортнее, когда они владеют мячом, доминируют и контролируют игру с помощью мяча. Конечно, нам противостоит команда, которая также привыкла к этому, которая является командой высокого уровня. Но на поле мы играем 11 на 11, мы постараемся перекрыть их сильные стороны, разоблачить их слабые стороны и постараться провести отличную игру, чтобы получить хороший результат».

Матч «Интер Майами» – «Порту» состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
«Это мечта». Трент Александер-Арнольд отреагировал на дебют за Реал
Серхио БУСКЕТС: «Мы знаем, что это будет сложно»
Игор ТУДОР: «Мы хотим пройти как можно дальше»
Лионель Месси клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Порту Хавьер Маскерано пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Футбол | 18 июня 2025, 22:51 0
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму

Илья станет игроком французского ПСЖ

Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Футбол | 19 июня 2025, 07:38 8
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025

Украинцы уступили Нидерландам U-21 – 0:2

Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
Футбол | 19.06.2025, 09:25
Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
Юрий МОРОЗ: «Перед Евро мы переоценили эту молодежную сборную Украины»
Фиаско молодежки, ничья Реала, жребий для украинских команд в еврокубках
Футбол | 19.06.2025, 09:20
Фиаско молодежки, ничья Реала, жребий для украинских команд в еврокубках
Фиаско молодежки, ничья Реала, жребий для украинских команд в еврокубках
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Футбол | 18.06.2025, 12:34
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 6
Футбол
Нереальный матч и разгром соперника. Флорида завоевала Кубок Стэнли НХЛ
Нереальный матч и разгром соперника. Флорида завоевала Кубок Стэнли НХЛ
18.06.2025, 05:52 3
Хоккей
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
17.06.2025, 16:30
Хоккей
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 11
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем