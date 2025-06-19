Хавьер МАСКЕРАНО: «Сможет ли сыграть Месси? Иногда люди трогают себя»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 против «Порту»:

«Во время поездки из Майами в Атланту я видел, что в некоторых источниках появились слухи о травме Месси, но Лео в хорошей форме, он тренировался, он прошел полную тренировку. Он касался ноги, иногда люди касаются себя, но нет никаких проблем, он в форме и, очевидно, сыграет завтра. Мы оценим, что будет лучше для нас, выйдет он в старте или нет. На самом деле, я уже знаю, но не скажу вам.

У нас есть игроки, которые чувствуют себя гораздо комфортнее, когда они владеют мячом, доминируют и контролируют игру с помощью мяча. Конечно, нам противостоит команда, которая также привыкла к этому, которая является командой высокого уровня. Но на поле мы играем 11 на 11, мы постараемся перекрыть их сильные стороны, разоблачить их слабые стороны и постараться провести отличную игру, чтобы получить хороший результат».

Матч «Интер Майами» – «Порту» состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.