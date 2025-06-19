«Это мечта». Трент Александер-Арнольд отреагировал на дебют за Реал

Английский защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями после дебюта за мадридский «Реал» в матче против «Аль-Хиляля на клубном чемпионате мира (1:1).

«Это было невероятно. Играть за «Реал Мадрид» – это мечта для каждого. Жаль, что мы не смогли выиграть, ведь часть менталитета Реала» – это побеждать в каждом матче. Но в игре было много позитива.

Во втором тайме мы больше контролировали мяч – именно этого не хватало в первой половине. Надо владеть мячом как можно больше, чтобы заставлять соперника бегать. После перерыва мы лучше это реализовывали, заставили их больше обороняться и чаще оказывались у их штрафной. Есть вещи, которые нужно улучшить, и я уверен, что мы добавим перед следующей игрой», – сказал англичанин.

Ранее свое мнение о матче против «Аль-Хиляля» высказал новый главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо.