Известный экс-футболист ответил, могли ли Мудрику вколоть допинг в сборной

Известный украинский экс-футболист, а ныне тренер Василий Кобин рассказал, мог ли вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик «получить» допинг в составе национальной сборной Украины.

– Некоторые СМИ из Великобритании сообщали, что допинг мог попасть в кровь Мудрика после укола со стволовыми клетками коровы, который ему сделали, якобы, в сборной Украины. Вы в такое верите? Неужели в главной команде нашей страны, а вы в лагерь сине-желтых вызывались неоднократно, могут работать такие эскулапы?

– Все может быть... Сейчас много разговоров, но официальной версии никто так и не слышал, пока. Вообще-то, знаете, за время профессиональной карьеры игрока ни в клубах, ни в сборной я старался никогда не употреблять никаких даже витаминов, не говоря уже о каких-то непонятных препаратах.

– Почему витамины не кололи? Потому что другое «что-нибудь», понятно, профессиональный игрок с головой на плечах колоть себе не будет.

– Во-первых, я всегда полагался только на себя, то есть на свою выносливость, скажем так. Ну и, конечно, много тренировался. Я прекрасно понимал свой организм. Во-вторых, я не был уверен, что мне реально поможет какая-то витаминизация.

Ранее Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения в адрес Михаила Мудрика.