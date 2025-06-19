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  4. ВИДЕО. Футболисты Полесья загоняли Ротаня на тренировке
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 08:24 | Обновлено 19 июня 2025, 09:25
1184
0

ВИДЕО. Футболисты Полесья загоняли Ротаня на тренировке

Специалист выполняет некоторые упражнения вместе с командой

19 июня 2025, 08:24 | Обновлено 19 июня 2025, 09:25
1184
0
ВИДЕО. Футболисты Полесья загоняли Ротаня на тренировке
ФК Полесье. Руслан Ротань

Футболисты житомирского «Полесья» вышли из отпуска и продолжают готовиться к новому сезону Украинской Премьер-лиги под руководством Руслана Ротаня.

Пресс-служба «волков» показала фрагмент с тренировки, где коуч продемонстрировал собственное мастерство, выполнив одно из упражнений с собственными футболистами.

«Первые дни сборов, а Руслан Петрович уже отрабатывает в квадрате 😁», – лаконично говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Полесье» недосчиталось двух легионеров из-за военного конфликта Израиля и Ирана.

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учебно-тренировочные сборы Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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