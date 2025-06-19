ВИДЕО. Футболисты Полесья загоняли Ротаня на тренировке
Специалист выполняет некоторые упражнения вместе с командой
Футболисты житомирского «Полесья» вышли из отпуска и продолжают готовиться к новому сезону Украинской Премьер-лиги под руководством Руслана Ротаня.
Пресс-служба «волков» показала фрагмент с тренировки, где коуч продемонстрировал собственное мастерство, выполнив одно из упражнений с собственными футболистами.
«Первые дни сборов, а Руслан Петрович уже отрабатывает в квадрате 😁», – лаконично говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Полесье» недосчиталось двух легионеров из-за военного конфликта Израиля и Ирана.
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