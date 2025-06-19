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Италия
19 июня 2025, 07:36 | Обновлено 19 июня 2025, 07:49
1511
0

РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»

Джан Пьеро Гасперини придется заслужить любовь болельщиков

19 июня 2025, 07:36 | Обновлено 19 июня 2025, 07:49
1511
0
РАНЬЕРИ: «Фанаты Ромы его не любят, а я – еще больше. Говорил ему об этом»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Итальянский менеджер Клаудио Раньери рассказал о назначении Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера римской «Ромы». Клаудио заявил, что уважение фанатов еще стоит заслужить.

Он мне не нравился, я ему об этом сказал. Фанаты Ромы его не любят, и я не люблю его даже больше. Его выбрали, потому что я убежден, что клубу нужна сильная личность, тренер, который никогда не бывает доволен, который всегда злится, хочет улучшить команду, индивидуальность.

Это будет нелегко, поэтому мы предлагаем ему год, чтобы он себя понял. Я буду для него другом, я буду на одной стороне, если ему что-нибудь понадобится, он попытается решить проблемы.

Он знает о трудностях, с которыми мы столкнемся, если бы я остался, я бы потерял год времени на строительство, его позвали построить что-нибудь, что может принести плоды. Он говорит в лицо, иногда даже с неприятным лицом, со мной это случалось несколько раз, потому что это часть моего характера», – сказал Раньери.

Ранее сообщалось, что Гасперили принял окончательное решение по поводу будущего Артема Довбика в расположении римских «волков».

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Джан Пьеро Гасперини Клаудио Раньери Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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