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  4. Нещерет объяснил, почему Украина проиграла Нидерландам на Евро-2025
Сборная УКРАИНЫ
19 июня 2025, 07:19 |
1189
0

Нещерет объяснил, почему Украина проиграла Нидерландам на Евро-2025

Украинцы не смогли выйти в плей-офф турнира

19 июня 2025, 07:19 |
1189
0
Нещерет объяснил, почему Украина проиграла Нидерландам на Евро-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет поделился эмоциями после поражения «сине-желтых» в матче третьего тура группового этапа Евро-2025, которое не позволило нашей команде квалифицироваться в плей-офф турнира.

– Не так мы хотели это завершить. Но уж как есть. Как нам Унаи сказал, мы или выигрываем, или учимся. Поэтому да. Мы допустили досадные ошибки, и это дало нам тот негативный результат, который есть. У нас нет такового: Нидерланды, Португалия. Мы выходим и всегда должны побеждать. Мы всегда сражаемся за нашу страну, за нашу эмблему, за наших воинов, борющихся за нашу свободу.

Мы старались играть в свой футбол. Мы не били мяч. Мы пытались играть в короткий пас, чтобы не было повода говорить, что мы дровосеки. Если проигрывать – то с высоко поднятой головой.

– Тренер говорил, что ему важно, чтобы команда прогрессировала от матча к матчу. Вы чувствуете, что прогресс был?

– Прогресс оценивается результатом. За ним прогресс не очень был, но по игре, по тому, что он нас требует тренерский штаб, требующий условно Ребров... Этот стиль, проповедуемый национальной сборной - я считаю, что мы приближаемся к этому. Самое главное – прогрессировать, не бояться играть в футбол. Лучше проиграть, чем бить мяч вперед и целую игру отбиваться. Я считаю, что прогресс есть. Просто надо учиться и еще раз учиться, – сказал Нещерет.

Ранее мнением о матче против молодежной сборной Нидерландов поделился форвард Владислав Ванат.

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Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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