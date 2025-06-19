Другие новости19 июня 2025, 04:35 |
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ФОТО. Лидер Реал Мадрид встретился с легендой Барселоны. Есть причина
Винисиус встретился с Роналдиньо
19 июня 2025, 04:35 |
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Винисиус, Роналдиньо и Роналдо снялись в новой кампании Nike.
Игрок «Реала» Винисиус Жуниор принял участие в фотосессии Nike вместе с Роналдо и Роналдиньо.
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Все были в экипировке бренда, а Роналдиньо — в новой форме ПСЖ.
Съёмки прошли в Лос-Анджелесе.
В проекте также участвовали Дидье Дрогба и Фернандо Торрес — они представили новую форму ведущих клубов на следующий сезон.
Ronaldinho, Torres, Drogba and Ronaldo. 😎 pic.twitter.com/F7psy7UmCh— EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2025
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