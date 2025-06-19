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19 июня 2025, 04:35 |
191
0

ФОТО. Лидер Реал Мадрид встретился с легендой Барселоны. Есть причина

Винисиус встретился с Роналдиньо

19 июня 2025, 04:35 |
191
0
ФОТО. Лидер Реал Мадрид встретился с легендой Барселоны. Есть причина
Instagram. Роналдиньо и Винисиус

Винисиус, Роналдиньо и Роналдо снялись в новой кампании Nike.

Игрок «Реала» Винисиус Жуниор принял участие в фотосессии Nike вместе с Роналдо и Роналдиньо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Все были в экипировке бренда, а Роналдиньо — в новой форме ПСЖ.

Съёмки прошли в Лос-Анджелесе.

В проекте также участвовали Дидье Дрогба и Фернандо Торрес — они представили новую форму ведущих клубов на следующий сезон.

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фото lifestyle Винисиус Жуниор Роналдиньо Реал Мадрид Роналдо Ла Лига чемпионат Испании по футболу ПСЖ
Максим Лапченко Источник: Instagram
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